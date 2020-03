Qui est Audie le loup dans New Horizons? Une grand-mère de 88 ans est immortalisée en série! – HITC

Nintendo

Une grand-mère de 88 ans semble avoir été immortalisée dans Animal Crossing New Horizons par un loup nommé Audie.

Bien que l’on ne sache pas actuellement quand DOOM Eternal arrive sur Switch, les amateurs de Nintendo ne sont pas trop inquiets car Animal Crossing New Horizons sort en quelques jours. Le dernier épisode apporte un tas de nouvelles fonctionnalités et des villageois, et l’un de ces habitants uniques est un loup nommé Audie. Et, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous serez touché de découvrir que ce villageois au visage frais porte probablement le nom d’une grand-mère de 88 ans célèbre dans la communauté Animal Crossing.

Avant la sortie d’Animal Crossing New Horizons le 20 mars, vous pouvez précharger la tranche afin de pouvoir jouer la seconde qu’elle lance. Cependant, avant l’événement, vous pouvez planifier l’agencement de votre île et même créer votre propre carte d’embarquement IRL.

Pourvu que vous ayez fait tout ce qui précède et que vous attendiez simplement que le jeu devienne jouable afin que vous puissiez mieux tolérer ces temps difficiles et ennuyeux, vous pouvez découvrir ci-dessous l’inspiration réelle qui se cache derrière un nouveau personnage de loup nommé Audie.

Qui est Audie le loup dans Animal Crossing New Horizons?

Audie est un loup dans Animal Crossing New Horizons qui semble porter le nom d’une grand-mère de 88 ans appelée Audrey.

Quant à savoir d’où cela vient, Audrey est célèbre parmi la communauté Animal Crossing pour avoir joué à New Leaf pendant 3 580 heures avec le nom d’utilisateur Audie.

En ce qui concerne qui a repéré pour la première fois l’ode par Nintendo, l’utilisateur de Reddit Koolwala (via Eurogamer) a publié un article dans le sous-programme Animal Crossing.

La capture d’écran publiée d’Audie le loup découle de la critique de Nintendo World Report TV, et depuis lors, la communauté jaillit sur la référence probable en raison de la douceur inoubliable de la vidéo de la grand-mère et de la visite de son village.

Le petit-fils d’Audrey, Paul Hubans, a récemment posté sur Twitter qu’il avait du mal à voyager en raison de la pandémie actuelle, mais qu’il avait hâte de retourner dans son gran pour qu’il puisse lui offrir des cadeaux et faire de meilleures vidéos avec elle.