Qui est Daisy Mae dans Animal Crossing New Horizons? Les fans adorent ce bébé sanglier très mignon! – HITC

Nintendo

Les fans sont amoureux de l’un des nouveaux ajouts au prochain Animal Crossing New Horizons, Daisy Mae.

Hier, Nintendo a accueilli un Animal Crossing New Horizons Direct et ce fut un spectacle fantastique qui a présenté un tas de nouvelles et anciennes fonctionnalités passionnantes. Suite à cette émission passionnante, de nombreux fans sont déjà tombés amoureux d’un nouveau bébé sanglier nommé Daisy. Et oui, si quelque chose lui arrivait, il y aurait un enfer sur Terre.

Il y a beaucoup de visages familiers et nouveaux qui seront dans Animal Crossing New Horizons. Certains des nouveaux visages incluent un lézard punk nommé Flick qui enfile du cuir, ainsi que le jeune castor nommé C.J.

Cependant, alors que ces nouveaux visages sont mignons à part entière, c’est l’adorable Daisy Mae qui a reçu le plus grand déversement d’amour en ligne.

Qui est Daisy Mae dans Animal Crossing New Horizons?

Daisy Mae est une jeune sanglier d’Animal Crossing New Horizons qui est maintenant en charge du marché des tiges.

Les joueurs d’Animal Crossing New Horizons pourront acheter des navets à Daisy Mae et tenter de les revendre plus tard plus tard.

Elle remplace finalement le précédent vendeur de navets, Joan (via Polygon).

Cependant, bien qu’elle soit très utile pour vendre des navets à bon marché, elle est beaucoup plus mignonne que Joan le sanglier précédent.

Plutôt que de porter un sac de navets sur son dos, Daisy Mae les porte plutôt sur sa tête comme un chapeau. Aww.

Non seulement cela, mais elle est également très petite, a les joues roses et a un joli ruban sur sa tenue.

Tout cela a abouti à une communauté en ligne qui vous empalerait probablement si vous osiez dire quelque chose de méchant à propos de Daisy Mae. Mais, encore une fois, même les personnes les plus perverses du monde auraient du mal à dire quoi que ce soit de méchant et de cruel à propos du nouveau vendeur de navets.

“J’adore tellement Daisy Mae”

Après Animal Crossing New Horizons Direct de Nintendo, il y a eu une vague d’amour et d’adoration pour le plus récent ajout au village, Daisy Mae.