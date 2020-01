Qui est l’acteur vocal de Xehanort? Une star hollywoodienne choque les fans! – HITC

Square Enix

Les fans seront choqués de connaître le nom emblématique derrière la voix de Xehanort dans Kingdom Hearts 3 ReMIND.

Kingdom Hearts 3 ReMIND est maintenant disponible pour jouer et tout le monde parle déjà de cette scène qui ressemble massivement au défunt Final Fantasy Versus XIII. Cependant, en plus de cette scène qui empeste l’amertume ou n’est qu’une référence amusante selon votre point de vue, les fans parlent également de l’acteur vocal de Xehanort.

Le DLC ReMIND pour Kingdom Hearts 3 est un pack de bienvenue qui est plein de scènes cinématiques et de combats de boss incroyablement intenses. En outre, il ajoute également un doux mode photo de voeux de données couplé à un menu Premium unique qui vous permet de devenir au sens figuré un concepteur de jeux vidéo en rendant l’expérience aussi facile ou difficile que vous le souhaitez.

En outre, il ajoute également un doux mode photo de voeux de données couplé à un menu Premium unique qui vous permet de devenir au sens figuré un concepteur de jeux vidéo en rendant l'expérience aussi facile ou difficile que vous le souhaitez.

Qui est le doubleur de Xehanort dans Kingdom Hearts 3 ReMIND?

Christopher Lloyd de Back To The Future est l’acteur vocal de Xehanort dans Kingdom Hearts 3 ReMIND.

Rutger Hauer de Bladerunner est l’acteur vocal de Xehanort dans l’expérience de base de Kingdom Hearts 3, mais il est malheureusement décédé en juillet 2019 et a donc été remplacé par Christopher Lloyd pour le DLC.

Ce n’est pas la première fois que le doubleur de Xehanort change en raison de circonstances malheureuses, car Hauer a dû remplacer la voix originale qui était l’icône de Star Trek, Leonard Nimoy.

En plus de Back To The Future, le plus important rôle de Christopher Lloyd est Judge Doom dans Who Framed Roger Rabbit.

Et, à notre humble avis, son rôle le meilleur et le plus drôle est celui d’oncle Fester dans The Addams Family et Addams Family Values.

En ce qui concerne les jeux vidéo, Kingdom Hearts 3 ReMIND n’est pas la première performance de Christopher Lloyd. Il a prêté ses côtelettes vocales au jeu vidéo Back To The Future Telltale et il a joué un rôle important dans la renaissance massivement sous-estimée de King’s Quest en 2015.

Pour une série qui est superficiellement délirante et alambiquée en raison d’un cocktail maladroit de Disney, de Final Fantasy et de tropes d’anime, la série Kingdom Hearts est en quelque sorte tout aussi bizarre en coulisses avec son casting.

Hayley Joel Osment du Sixth Sense continue de jouer le rôle de Sora, Jesse McCartney joue toujours Roxas et Willa Holland de Aqua fame voices.

Il y a aussi des castings plus bizarres que vous reconnaîtrez depuis l’enfance, y compris Drake Bell de Drake et Josh en tant que jeune Master Eraqus, plus Meaghan Martin de Camp Rock en tant que Naminé.

La série a également vanté certains des meilleurs acteurs du passé, notamment Christopher Lee, Leonard Nimoy et Rutger Hauer. Tous sont malheureusement décédés.

Les fans réagissent à Christopher Lloyd en tant que Xehanort dans Kingdom Hearts 3 ReMIND

La communauté a réagi à Christopher Lloyd en tant que Xehanort dans Kingdom Hearts 3 ReMIND.