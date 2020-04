Qui était Gus Rodríguez? | Atomix

Le monde du divertissement pleure la mort sensible de Gus Rodríguez, pionnier de la communication des jeux vidéo dans notre pays. Gus connu pour son travail de chauffeur Nintendomania, programme de jeux vidéo axé sur les consoles du Big N, mais sa trajectoire va plus loin. Ici, nous vous racontons l’histoire et l’héritage de cette grande figure.

Gus est reconnu pour être le co-fondateur du magazine mensuel Club Nintendo Mexico avec Pepe Sierra. Ce magazine a été l’une des premières publications sur les jeux vidéo dans notre pays, et je suis sûr que pour beaucoup d’entre nous, il conserve une place très spéciale dans nos mémoires. Bien que la grande majorité sache Gus Pour son travail dans les jeux vidéo, il a également eu un rôle très important dans l’industrie de la télévision qui mérite d’être mentionné.

La trajectoire de Gus à la télévision, il commence en 1992, quand il a travaillé comme narrateur officiel du programme À droite et à Derbez. Tout au long de sa carrière, Gus travaillé sur plusieurs projets avec Eugenio Derbez, servant d’acteur et d’écrivain à certaines occasions. En fait, les deux Gus comme Pepe étaient des scénaristes pour le spectacle Derbez dans Quand. L’un des programmes auxquels il a participé le plus longtemps était La famille P. Luche, où il a été écrivain de 2002 jusqu’à sa fin en 2011. La dernière fois qu’il Derbez et Gus ils ont travaillé ensemble était de 2005 à 2010 où Gus il était chargé de diriger Voisins, Série télévisée mexicaine. On estime qu’à ce jour, Gus et Derbez ils ont maintenu une amitié étroite, car Derbez Il a été l’une des premières personnes à signaler sa mort malheureuse.

Peu de temps après ses débuts à la télévision, en particulier dans 1995, Gus créé le programme emblématique Nintendomania, où, avec son fils Javier Rodríguez Avila alias «Chavo», a réussi à gagner le cœur de centaines de milliers de téléspectateurs grâce à sa personnalité charismatique. Ce programme était axé sur les jeux vidéo de Nintendo et leurs consoles.

Nintendomania il a été diffusé le samedi matin. À l’origine, Gus il était le seul pilote avec Javier, mais avec le temps, ils les ont également rejoints Maggie Hegyi, Mark Tacher, Daniel Avilés et Alejandra Urdiain. Chaque programme a duré 30 minutes, et au sein de celui-ci, des critiques ont été faites, des avancées sur de nouveaux jeux nous ont été présentés, des trucs et astuces nous ont été donnés et des rapports spéciaux sur l’industrie du jeu vidéo ont également été présentés.

Malheureusement, tout a une fin, et la fin de Nintendomania arrivé le 22 juillet 2000. En raison de changements structurels dans les Aztec TVet le refus de Nintendo pour ne pas vouloir contribuer un plus grand montant économique, Nintendomania il a dû effectuer sa dernière transmission à la date précitée.

À partir de 2014 et jusqu’à la date de sa mort malheureuse, Gus il a mis un peu de côté ses rôles d’écrivain et de scénariste pour se consacrer davantage à la conduite, dans des émissions comme Power Up!, Zero Control, Retro Game, et le plus récent, Game-Volution. Comme dans Nintendomania, Gus il a travaillé avec son fils Javier dans certains de ces programmes, ainsi qu’avec Densho.

Toute l’équipe de Atomix présente ses plus sincères condoléances à toute sa famille, et nous prenons un moment pour nous souvenir des moments où Gus était présent dans certains de nos contenus. Repose en paix, Gus Rodríguez.

