Quibi’s Horror Anthology 50 States Of Fright devient une bande-annonce effrénée et effrayante

Le service de streaming Quibi a été lancé aujourd’hui, le 6 avril, avec une variété d’émissions originales utilisant son format vidéo abrégé. Toutes les vidéos et les épisodes ne dureront pas plus de 10 minutes, ce qui le rend parfait pour des choses comme des comédies de sketchs et des émissions d’anthologie. L’anthologie d’horreur 50 States of Fright sortira la semaine prochaine, et la bande-annonce complète a été publiée.

Comme son titre l’indique, le spectacle tourne autour des légendes urbaines de partout aux États-Unis. La bande-annonce est essentiellement un montage rapide de moments effrayants, et il est difficile de savoir de quoi ces histoires seront faites. Mais si vous aimez les fantômes, les zombies, les adeptes du flambeau, les maniaques brandissant la hache et les balles de foin hantées, alors c’est définitivement le spectacle pour vous. Découvrez-le ci-dessous:

Lancement de 50 États de la peur le lundi 13 avril et de nouveaux épisodes seront publiés chaque jour. Le spectacle est produit de manière exécutive par le réalisateur d’Evil Dead et vétéran du genre Sam Raimi, et le casting comprend Taissa Farmiga (The Nun), Christina Ricci (Black Snake Moan), Ming-Na Wen (Mulan), Ron Livingston (Office Space) et Rory Culkin (signes).

Quibi coûte 5 $ par mois avec des annonces ou 8 $ par mois sans. Il a été lancé avec 50 émissions originales, y compris des redémarrages de Singled Out et Punk’d de MTV. Le mois dernier, il a été annoncé qu’un redémarrage de la très populaire série de faux documents Reno 911 est également en cours de développement.

