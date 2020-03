Quiplash 2 prend désormais en charge l’italien, l’espagnol et le français

Jackbox Games a récemment dévoilé une nouvelle mise à jour pour le célèbre jeu de société Quiplash 2.

La mise à jour, surnommée «InterLASHional», introduit un support linguistique pour le français, l’italien, l’allemand et l’espagnol. Vous pouvez regarder la bande-annonce YouTube officielle ci-dessous.

«Le jeu de société« dites n’importe quoi »s’internationalise», indique la description. “Tout le contenu hilarant de Quiplash 2, maintenant en français, italien, allemand et espagnol, avec 100 nouvelles invites dans chaque langue.” La description précise également que «vous pouvez toujours jouer dans un vieil anglais ennuyeux», si vous le souhaitez.

Pour ceux qui ne connaissent pas Quiplash, ou les jeux Jackbox en général, Quiplash est un jeu en ligne auquel vous pouvez jouer en utilisant une application gratuite sur votre téléphone – à condition qu’un de vos amis l’ait déjà acheté (si vous voulez réduire les coûts, vous pouvez organiser un division de huit personnes).

Quiplash peut héberger entre trois et huit joueurs et implique le riffing d’une invite avec des réponses pleines d’esprit, que les autres joueurs votent ensuite. Vous obtenez la même invite qu’un autre joueur, mais vous ne savez pas qui. Vos réponses vont de pair et la plus drôle l’emporte. Il y a trois tours et le nombre de points que vous gagnez augmente avec le jeu. Une partie complète dure environ 15 minutes, ce qui rend les matchs agréablement accessibles et toujours optimistes.

Étant donné que les personnes en France, en Italie et en Espagne ont été invitées à rester à la maison et ne sont censées entreprendre des voyages essentiels à la pharmacie ou au supermarché que dans certains cas, cette nouvelle vague de soutien quintilingue fournit un moyen peu coûteux de jouer à des jeux de société avec des amis dans le confort de votre foyer. Mettre en place une conférence téléphonique en parallèle du jeu pourrait fournir un moyen de passer du temps avec des amis tout en jouant quelque chose de léger et amusant, sans que personne n’ait à quitter la maison.

Quiplash est disponible au téléchargement sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et même Apple TV, entre autres services de télévision. Une seule personne a besoin du jeu de base, car les autres membres du groupe peuvent se joindre via l’application Jackbox.tv qui est disponible en téléchargement sur les appareils iOS et Android.

Si les jeux de société ne vous plaisent pas, vous pouvez également consulter notre liste des meilleurs jeux coopératifs.