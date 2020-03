Quitter le donjon est un bon moment de morsure, si vous pouvez faire face à l’aléatoire

Capture d’écran: Devolver Digital

Les armes en constante évolution et les minuscules arènes chaotiques font d’Exit The Gungeon une suite d’arcade passionnante à l’excellent roguelike Enter The Gungeon.

Lorsque nous sommes entrés dans le Gungeon en 2016, nous l’avons fait via un robot d’exploration de donjon descendant dans lequel l’exploration a joué un rôle majeur. Maintenant que nous sommes prêts à quitter The Gungeon, notre méthode d’évacuation essaie de survivre à une poignée d’ascenseurs alors que les ennemis pulvérisent des balles rouges brillantes sur tout l’écran 2D.

Exit a été initialement conçu pour les mobiles et lancé l’automne dernier sur Apple Arcade. Maintenant, il est enfin disponible sur Switch et PC. Bien qu’il s’agisse clairement d’un jeu plus petit et moins ambitieux que son prédécesseur, je m’amuse toujours à essayer de survivre à ses salles de meurtre.

Reprenant immédiatement là où l’entrée s’est arrêtée, Exit The Gungeon vous fait essayer de vous échapper d’une prison qui s’effrite autour de vous. Cela signifie prendre une série d’ascenseurs reliés les uns aux autres par de grandes pièces. Effacer les grandes pièces vous donnera la chance de collecter un objet spécial qui vous aidera dans le voyage, tandis que les ascensions en ascenseur sont couronnées de combats de boss intimidants qui vous récompensent avec de l’argent que vous pouvez dépenser dans la zone d’attente principale pour mieux débloquer armes et équipements pour de futures tentatives.

Bien qu’il partage une structure similaire à Enter The Gungeon, quelques différences clés font de Exit une expérience très différente. Le premier est une «bénédiction» que vous obtenez au début de chaque course, ce qui fait que votre arme change à intervalles réguliers sans indication de ce qui s’en vient: un moment, vous pourriez faire exploser les ennemis avec un fusil de chasse, puis le suivant vous les sortez méthodiquement de loin avec un canon laser chargé.

Cela élimine la plupart des décisions et de la planification minutieuse d’avant-match d’Enter The Gungeon. La sortie consiste plus à obtenir vos coups de pied de penser sur vos pieds et à s’adapter constamment à tout ce que le jeu vous lancera ensuite.

Les armes que vous obtenez sont aléatoires, mais aussi influencées par vos performances. Tuez des ennemis sans subir de dégâts et vous commencerez à en construire un dans le coin supérieur droit. Un meilleur chiffre signifie plus de chances d’obtenir un meilleur pistolet au prochain rafraîchissement. Commencez à vous faire toucher, et ces chances chutent.

Quand les choses vont bien, cela peut sembler sublime, mais quand elles commencent à mal tourner, elles commencent à aller vraiment mal. Le pistolet à pelure de banane de faible puissance est une bonne blague et convient parfaitement aux grognements banals. C’est aussi la dernière chose avec laquelle vous voulez vous retrouver dans un combat contre un boss.

Esquiver est également un peu plus délicat dans Exit The Gungeon. Vous pouvez esquiver à gauche et à droite en restant immobile ou en l’air. Cela vous rend invincible au feu entrant, tout comme sauter ou passer à travers une plate-forme. Par conséquent, vous voulez passer autant de temps que possible dans les airs. Mais vous devez équilibrer cela avec votre besoin de tirer votre arme, ce qui ne peut se faire qu’au sol. De plus, si vous sautez constamment, vous risquez d’être touché dès que vous touchez le sol. En théorie, cela ressemble à un système très généreux. En pratique, il faut beaucoup s’y habituer.

Réorienter mon cerveau autour de ces nouveaux défis est ce que j’apprécie le plus chez Exit The Gungeon. Je n’ai pas l’impression d’avoir autant d’agence à cause des coups de pistolet aléatoires, mais j’aime aussi être jeté directement dans l’action et voir combien de temps je peux durer. (Jusqu’à présent, pas au-delà du deuxième boss.) C’est un petit jeu qui se joue le mieux en courtes rafales – le temps que vous pourriez passer de jeter les deux quarts dans une vieille armoire d’arcade. Et dans ces courtes sessions de jeu, je me suis éclaté.

