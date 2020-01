Quittez le jeu Gungeon pour une sortie début 2020 sur PC et consoles

Sortez bientôt de Gungeon sur consoles et PC (Image: DevolverDigital)

Dans une annonce passionnante de Dodge Roll Games, Exit the Gungeon devrait arriver sur consoles et PC au début de cette année. Après son lancement réussi sur Apple Arcade à la fin de l’année dernière et la popularité de la série de jeux, ce n’était qu’une question de temps avant de faire son chemin sur d’autres plates-formes.

Dans la continuité de son prédécesseur, Enter the Gungeon, Exit the Gungeon offre un changement de perspective en tant que jeu de plateforme de tir vertical. Plutôt que de descendre dans les profondeurs d’un donjon rempli d’armes à feu, vous devrez vous frayer un chemin vers le haut et le sortir par tous les moyens nécessaires.

Ceux qui sont impatients de prendre le nouveau Gungeon devraient être préparés à des quantités d’armes stupéfiantes, des gardes embêtants jonchent chaque niveau et des combats de boss difficiles qui utilisent toute la pièce qu’ils protègent.

Dans l’ensemble, Exit the Gungeon promet d’être une roguelite passionnante remplie de balles avec nulle part où courir, mais pas.

Envie d’en savoir plus? Découvrez la bande-annonce ci-dessous!

Êtes-vous excité pour ce nouveau chapitre? Faites-nous savoir votre arme préférée dans la série Gungeon dans la section des commentaires ci-dessous! Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas consulter la chaîne YouTube Daily Gaming Report!

