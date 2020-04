Quoi de neuf dans Call Of Duty: Modern Warfare et Warzone Microtransactions cette semaine

Call Of Duty: Modern Warfare est maintenant en ligne avec la saison 3, apportant avec elle de nouveaux modes de jeu pour Modern Warfare et Warzone, et une poignée de nouveaux lots d’objets comprenant à la fois de nouvelles armes et des objets cosmétiques. Voici les nouveautés.

Le pack Twin Dragons est disponible pour 1300CP, y compris deux armes légendaires dorées: le fusil d’assaut Kingly Splendor et l’arme de poing The Alchemist’s Dream. Ceux-ci sont fournis avec deux articles de personnalisation épiques sur le thème du dragon, un emblème et un autocollant.

Cette semaine est également disponible le pack 2000CP Cleanup Crew pour Otter, un pack à thème nucléaire doté de la peau irradiée pour Otter, deux plans épiques et une poignée de goodies supplémentaires.

De nouveaux modes de jeu seront ajoutés à la fois à Modern Warfare et à sa spin-off Battle Royale Warzone. Drop Zone est un nouveau mode objectif d’équipe pour Modern Warfare où les joueurs gagnent des points en restant dans une zone de largage désignée, tandis que Warzone ajoute Scopes et Scatter Guns Trios, un mode d’équipe à trois personnes ne permettant que des tireurs d’élite et des fusils de chasse.

Vous pourrez également gagner des XP doubles à partir du 17 avril. Obtenez les détails de l’événement du week-end ici. Découvrez le reste des mises à jour sur le blog Call of Duty.

Call Of Duty: Warzone est un spin-off Battle Royale gratuit et peut être téléchargé sur PS4, Xbox One et PC, que vous possédiez déjà Modern Warfare ou non.

Call Of Duty: Warzone Video Review

