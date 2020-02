Quoi jouer ce week-end, passionnés?

Le week-end est là, et pour beaucoup d’entre nous, cela signifie enfin enfoncer nos dents dans un match ou deux. Qu’est-ce que cela implique pour vous? Que vous soyez à genoux dans la dernière version ou que vous parcouriez votre carnet de commandes, écoutons ce que vous avez prévu.

Je joue un peu de Spyro Reignited Trilogy, rampant lentement à travers le premier match. C’est un collectathon assez simpliste, mais tout de même un temps suffisant pour me tenir occupé. Il semble assez joli sur Switch – le remake a fait un long chemin pour reconstruire complètement les environnements du jeu, insufflant une nouvelle vie à chacun d’eux.

Je travaille également sur mon dernier playthrough Star Fox Assault. Le jeu est incroyablement amusant et ne vieillit jamais, mais il est difficile de trouver du temps pour jouer lorsque je me concentre sur la réduction de mon carnet de commandes. Je devrais cependant terminer bientôt. Rejouer l’un des jeux phares de mon enfance a été formidable. Cela me ramène à des temps plus simples, où tout ce qui m’inquiétait était de maximiser les combos et de les faire passer à travers tous les niveaux du jeu.

Sur quoi travaillez-vous ce week-end? Jouez-vous à un tout nouveau jeu ou faites-vous simplement un bon backlog à l’ancienne? Faites-nous part de vos plans dans les commentaires.