Quoi? Un grand magasin enregistre The Last of Us: Part II et Uncharted pour PC

Mettre à jour

Étiez-vous enthousiasmé par cette information? Nous avons une mauvaise nouvelle pour vous: SEGA, la société en charge de la distribution de Persona 5, a rapporté que les informations présentées sur Amazon France concernant l’arrivée de son JRPG sur PC sont fausses. Vous pouvez en lire plus ici.

Bien que SEGA ne parle pas pour Sony, la réalité est que ces informations indiquent que les enregistrements sont des erreurs ou que quelqu’un est à la traîne. Il convient également de noter que le site a également enregistré Super Mario Odyssey pour PC, ce qui semble impossible puisque Nintendo n’a montré aucune intention de porter ses jeux sur plus de plateformes.

Note originale

Aimez-vous les franchises comme Uncharted et The Last of Us mais vous n’avez qu’un seul PC? Il semble que cela cessera tôt ou tard d’être un problème. Nous disons cela car il y a maintenant une raison de croire qu’il y a une chance que les deux jeux arrivent sur PC.

Ce qui se passe, c’est qu’Amazon France a publié 3 nouvelles pages produits dans sa base de données. Le premier est tiré de The Last of Us: Part II, le prochain jeu Naughty Dog. Un autre fait référence à un port de Gran Turismo Sport, le dernier jeu Polyphony Digital pour PC. De son côté, le second indique qu’Uncharted: The Nathan Drake Collection, un package qui apporte des versions remasterisées des 3 premiers épisodes de la saga, arrivera sur PC.

Vous pouvez voir les pages produits ci-dessous:

Des jeux Sony sur PC? Cette année sera une réalité

Gardez à l’esprit qu’il est un fait que Sony souhaite apporter des jeux sur PC, bien qu’il ne le fasse pas avec l’ensemble de son catalogue. Dans cet esprit, il est facile d’entendre des rumeurs selon lesquelles plusieurs exclusivités d’entreprises seront disponibles sur cette plate-forme.

Cela dit, il est important de noter que Sony Interactive Entertainment n’a confirmé que l’arrivée d’Horizon Zero Dawn sur PC et tout le reste n’est que des rumeurs.

En outre, il est important de noter que les enregistrements d’Amazon peuvent être erronés. Vous ne devriez donc pas les prendre comme un signe que nous verrons certainement Gran Turismo Sport, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Days Gone et The Last of Us: Part II.

Il convient également de noter qu’il y a eu des cas où Amazon France a enregistré des produits qui, à ce jour, ne sont pas sortis. Par exemple, en 2015, le magasin a assuré que Bloodborne serait publié sur PC; Mais cela ne s’est pas produit.

Donc, vous devriez prendre ces informations avec un grain de sel. Une fois que Sony ou une source fiable aura publié une déclaration à ce sujet, nous vous en informerons.

Et vous, aimeriez-vous jouer ces titres sur PC? Dites-le nous dans les commentaires.

.