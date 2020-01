R.B.I. Baseball 20 lance le 17 mars – premiers détails, captures d’écran

Publié le 18 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

R.B.I. Le baseball 20 avait déjà été confirmé comme frappant dans le courant du mois de mars, bien que nous ayons maintenant une date réelle. Une liste sur l’eShop montre que le jeu est prévu pour le 17 mars.

La même liste eShop offre les premiers détails et captures d’écran officiels. Nous avons toutes les informations et images ci-dessous.

Légendes. Début. Ici. Libérez la grandeur avec votre équipe MLB en R.B.I. Baseball 20. R.B.I. 20 redéfinit l’action de baseball d’arcade avec des avancées et des améliorations majeures.

– Nouveaux contrôles: choisissez des types de pas basés sur de vraies données de lanceur, allumez-vous pour vous balancer vers les clôtures ou jouez en toute sécurité pour le contact et des contrôles de course de base rationalisés

– Pitcher’s Perspective: la toute nouvelle caméra de pitch inspirée de la diffusion vous offre une nouvelle perspective lors de la livraison des pitchs

– Améliorations massives du modèle de joueur: cheveux repensés et ajout de plus de détails, y compris le noir des yeux, le goudron de pin sur les casques et les taches de saleté et d’herbe après les plongées et les diapositives

– Plus d’authenticité: vol et pick-ups améliorés, ballparks MLB rénovés, animations cinématiques et angles de caméra adaptés, meilleurs comportements de la foule et meilleure collision des balles

– Tous vos modes préférés: franchise, exposition et home run derby

– Incarnez les Greats: 165+ MLB Legends & Legend Teams

– Mises à jour hebdomadaires: listes et statistiques à jour

– Bande originale de Groovy: chansons de 20 artistes

Prix ​​pour R.B.I. Le baseball 20 est fixé à 29,99 $. Des versions physiques et numériques sont prévues.

Source: Switch eShop

