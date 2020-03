Racer arrive sur PS4 et Switch, la Star Wars Jedi Academy sort aujourd’hui sur les deux

Par Stephany Nunneley,

Star Wars Episode 1: Racer arrive sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy est disponible aujourd’hui sur les deux consoles.

Star Wars Episode 1: Racer sera publié pour PS4 et Switch avec des commandes modernisées pour votre podracer.

Dans le jeu, vous prenez les commandes d’un podracer et autour de diverses pistes couvrant huit mondes différents, tels que Baroonda et Tatooine. Pendant les courses, vous pourrez découvrir des raccourcis et des secrets qui vous aideront avec les temps au tour.

Il y a 25 coureurs différents disponibles pour jouer, vous permettant de choisir entre des personnages tels que Anakin Skywalker et Ratts Tyerell.

Vous travaillerez même avec Pit Droids pour mettre à niveau votre coureur, et le jeu propose un mode multijoueur à écran partagé.

Une date de sortie autre que le printemps 2020 n’a pas été annoncée.

Star Wars Episode 1: Racer est sorti sur PC et N64 en 1999 avant d’être porté sur d’autres plateformes.

Si vous ne possédez pas de console Switch ou PS4, vous pouvez récupérer le jeu via GOG et Steam pour PC.

Dans d’autres nouvelles de Star Wars, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy a été réédité pour Switch et PS4 avec des visuels améliorés et des commandes modernisées.

Dans le jeu, vous personnalisez votre espèce, votre apparence et votre sexe avant d’entrer dans l’Académie pour découvrir le pouvoir et les dangers de la Force.

Le jeu comprend un mode multijoueur vous permettant de jouer avec jusqu’à 16 joueurs dans six modes multijoueurs en ligne tels que Siege, Power Duel, Capture the Flag, Duel et Free For All – en solo et en équipe.

Voici quelques fonctionnalités:

Jouez avec jusqu’à 16 joueurs en ligne dans six modes multijoueurs en ligne, dont Siege, Capture the Flag et Free for All.

Personnalisez votre personnage en définissant à la fois l’apparence et le sexe avant d’entrer dans l’Académie pour découvrir le pouvoir et les dangers de la Force.

Construisez votre propre sabre laser de la poignée à la lame. Au fur et à mesure que vous progressez, découvrez la puissance de brandir deux sabres laser ou le sabre laser ultime à double lame.

Interagissez avec des personnages célèbres de Star Wars dans de nombreux endroits classiques de Star Wars alors que vous faites face au choix ultime: combattez pour le bien et la liberté du côté clair ou suivez le chemin du pouvoir et du mal du côté obscur.

