Racer en vente le 12 mai

Depuis sa présentation officielle dans le récent Nintendo Direct MiniBeaucoup de fans de courses de pods de films Star Wars Episode 1: La menace fantôme Ils se demandaient quand ils pourraient revivre cette sensation mythique, maintenant à travers le site officiel de Star Wars, nous faisons écho Star Wars Episode 1: Racer sera en vente le 12 mai dans l’eShop.

La conversion en cours Nintendo Switch et PlayStation 4 de ce classique de 1999 sorti sur Nintendo 64 dirigé par Aspyr Media, qui ne sont pas étrangers aux remasters de Star Wars, ce n’est pas pour rien qu’ils ont été chargés de convertir le récent Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast et Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy en matériel Nintendo.

Le retour du pod racing avec des améliorations plus jouables et visuelles pour tout le monde

Main dans la main avec ce studio développeur en collaboration avec Lucasfilm et Disney, visent à ce que les joueurs actuels prennent le contrôle pour la première Anakin Skywalker, Sebulba ou Ben Quadrinaros parmi beaucoup d’autres coureurs avec leur pods personnalisables parfaitement capables de voyager sur des circuits à pleine vitesse comme Tatooine ou Mon Gazza. En termes de contenu, ils n’ont pas présenté de bonnes nouvelles sous forme de personnages, de circuits ou de tournois, mais les utilisateurs du titre original remarqueront des changements juteux tels qu’un mode multijoueur local sans précédent avec écran partagé et connexion LAN avec jusqu’à quatre consoles au maximum.

Quant à la section graphique, il faut dire que la conversion n’a pas été faite depuis le jeu de la fin des années 90, mais à partir de la version PC arrivée en mai 2018

Pour commencer toute la finition visuelle a été adaptée aux possibilités de la Nintendo Switch, donnant à Star Wars Episode 1: Racer un aspect beaucoup plus raffiné qu’à l’époque sur les circuits Nintendo 64, mais l’étude veut mettre en évidence la les modifications qui ont été apportées au niveau jouable pour créer de meilleures sensations. Ils détaillent notamment les travaux effectués aux contrôles, qui ont été pratiquement repensé à partir de zéro, le contrôle de la Nintendo 64 manquant vibration ou plusieurs bâtons analogiques qu’il a Nintendo Switch, en fait, l’équipe a fait en sorte que Star Wars Episode 1: Racer puisse être apprécié correctement avec un seul Joy-Con.

De cette façon, avec ces changements, le producteur de James Vicari chez Aspyr Media affirme qu’ils ont réalisé la meilleure version possible du titre pour les nouveaux et les anciens joueurs. Et pensez-vous que les améliorations appliquées sont suffisantes pour vous distinguer de l’original?

