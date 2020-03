Racer se dirige vers Nintendo Switch

L’une des annonces les plus inattendues de la Nintendo Direct Mini publiée aujourd’hui a été le retour de Star Wars Episode I: Racer. Après l’arrivée de Star Wars Jedi Knighjt II: Jedi Outcast et du récent Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, l’arcade de course classique basée sur Star Wars Episode I: The Phantom Menace – qui a été lancée en Nintendo 64- est la prochaine à débarquer la génération actuelle.

Star Wars Episode I: Racer est le prochain jeu de la série à venir sur Nintendo Switch

L’une des scènes les plus mémorables de l’épisode I de Star Wars: La menace fantôme est, sans aucun doute, celle de la Pod Race. En 1999, LucasArts a décidé de créer un jeu vidéo d’arcade de course basé sur le moment spectaculaire que le film nous a laissé, avec huit planètes comme circuits et un modèle de jusqu’à 25 coureursCe qui comprend bien sûr Anakin Skywalker et Sebulba.

Donc, son lancement sur Nintendo Switch a été confirmé pour cette la même année, mais sans date fixe. Comme nouveauté, il a été confirmé que l’arrivée de cette version comprendra une mode multijoueur local sur écran partagé, et aussi Connexion LAN avec un maximum de quatre consoles.

Voir aussi

Source

Connexes