Railway Empire – Le lancement de l’édition Nintendo Switch est confirmé le 27 mars 2020

Les fans de Nintendo ont maintenant hâte de créer des réseaux sidérurgiques en déplacement ce trimestre!

Kalypso Media a confirmé que Railway Empire – Édition Nintendo Switch sera lancé physiquement et numériquement le 27 mars 2020. Comme son titre l’indique, le jeu voit les joueurs superviser la construction de lignes de train classiques à travers le monde – tout en établissant des gares, des bâtiments d’entretien, des usines et des points de repère en cours de route.

Cette version du jeu comprendra les packs DLC Mexique, Traversée des Andes et Les Grands Lacs – tandis que les packs DLC Allemagne, France et Grande-Bretagne et Irlande seront disponibles en tant qu’achats eShop séparés.

Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous!

Bracknell, Royaume-Uni – (5 février 2020) – L’éditeur de stratégie Kalypso Media et le développeur Independent Arts Software ont annoncé aujourd’hui la sortie de Railway Empire – Nintendo Switch ™ Edition le 27 mars 2020.

Railway Empire – Nintendo Switch ™ Edition rend la simulation de chemin de fer jouable à tout moment, n’importe où et sera lancée avec une édition physique et numérique, sur le Nintendo eShop. Cette nouvelle édition du jeu comprend le jeu principal (avec tout le contenu ajouté et les améliorations depuis son lancement initial), aux côtés du DLC du Mexique, du DLC Crossing the Andes et du DLC des Grands Lacs. Le DLC Allemagne, DLC France et DLC Grande-Bretagne et Irlande seront également disponibles en tant qu’achats supplémentaires via le Nintendo eShop.

