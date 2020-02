Rainbow Six Siege a touché 55 millions de joueurs en 2019

Le jeu de tir en ligne d’Ubisoft, Rainbow Six: Siege, compte désormais 55 millions de joueurs inscrits.

Cela, selon le rapport financier de la société pour les trois mois se terminant le 31 décembre 2019, et montre que la société a attiré 20 millions de nouveaux utilisateurs depuis juin 2018. Ubisoft affirme également que Siege a connu un record absolu pour les utilisateurs actifs mensuels en décembre.

Les gens ne jouent pas seulement à la version 2015 non plus; ils dépensent plus que jamais aussi. Ubisoft rapporte qu’au cours du dernier trimestre, Rainbow Six Siege a connu deux records absolus pour le revenu moyen quotidien par utilisateur (en anglais: les joueurs dépensaient plus chaque jour en moyenne).

“Au cours des dix dernières années, le Groupe s’est radicalement transformé et a généré un retour sur investissement important”, a déclaré le PDG Yves Guillemot (photo).

“Nous y sommes parvenus en remaniant notre portefeuille, avec une forte présence désormais dans les jeux multijoueurs, les e-sports et les RPG. En entreprenant une transformation numérique profonde, avec une explosion de l’engagement des joueurs et des PRI. En développant notre expertise et notre infrastructure afin d’offrir les meilleures expériences live de sa catégorie. En augmentant Uplay, qui est désormais notre quatrième plate-forme numérique en termes de ventes. En lançant cinq nouvelles marques rentables et en détenant toutes nos franchises.

“Et en offrant un retour puissant pour Assassin’s Creed, une croissance soutenue pour Far Cry et un succès incroyable pour Rainbow Six Siege – un best-seller et l’un des plus grands jeux d’esports des cinq dernières années. En conséquence, le nombre d’heures jouées sur nos jeux pour PC et consoles sont passés de 2 milliards en 2016 à 4,5 milliards en 2019. “