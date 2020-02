Rainbow Six Siege ajoute un skin de personnage de jeu vidéo emblématique

Lara Croft arrive à Rainbow Six Siege … enfin, en quelque sorte. Ubisoft a annoncé l’ajout d’un skin Lara Croft pour l’opérateur Ash au cours de la prochaine saison, Operation Void Edge.

Ce sera une peau d’élite, ce qui signifie qu’il devrait coûter une certaine quantité de crédits R6 à l’achat, bien qu’un prix spécifique n’ait pas été divulgué. L’ensemble Ash Elite comprendra également une animation de victoire, plusieurs skins d’armes et un charme chibi Lara Croft.

Vous pouvez consulter la vidéo d’annonce ci-dessous. Notez que le double maniement vu dans la vidéo ne peut être que pour l’animation de victoire d’Ash en hommage au look signature de Lara Croft. Rainbow Six Siege ne prend pas en charge la double utilisation, bien que ce soit quelque chose que le développeur Ubisoft Montréal ait expérimenté.

Cela semble être le premier skin crossover d’un jeu d’un autre éditeur. Étant donné l’immense popularité de Siege – qui compte plus de 50 millions de comptes enregistrés – il est logique que d’autres franchises considèrent le jeu comme un autre moyen de promotion.

Siege a déjà croisé une autre franchise auparavant, alors que le jeu a lancé un événement de raccordement pour la série Netflix Money Heist en 2019.

Dans d’autres nouvelles, Ubisoft a confirmé que l’opérateur Tachanka fait l’objet d’une refonte majeure avec une prochaine mise à jour. En outre, Ubisoft a déclaré que Siege devrait être disponible pour PlayStation 5 et Xbox Series X au lancement, avec un jeu multijoueur avec PS4 et Xbox One.

Le prochain jeu Rainbow Six est Rainbow Six: Quarantine, qui est un jeu de tir tactique coopératif à trois joueurs en développement pour PS5, Xbox Series X et PC, en plus des consoles de génération actuelle.

Quant à la franchise Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider de 2018 est la dernière entrée et c’était la dernière entrée de la nouvelle trilogie qui a commencé en 2013. Dans d’autres nouvelles, un nouvel album de musique comprenant des remakes de plusieurs chansons des bandes sonores de Peter Connelly pour de nombreux jeux Tomb Raider sont disponibles pour être diffusés dès maintenant sur plusieurs services musicaux majeurs.

En cours de lecture: Rainbow Six Siege – Six Invitational 2020 “The Program” Cinematic Trailer

