Rainbow Six Siege arrivera sur PS5 et Xbox Series X

Bien qu’il soit encore temps d’avoir plus d’informations sur les propositions de la PS5 et de la Xbox One X, Ubisoft continue de montrer son soutien à la prochaine génération de consoles. L’entreprise a confirmé que Rainbow Six Siege sera disponible pour le nouveau matériel Sony et Microsoft.

Roy Del Valle, chef de produit du jeu, a confirmé cette information lors de la finale des six séries éliminatoires Invitational 2020 au Québec, au Canada. Lors d’un panel, Del Valle a parlé des changements que Six Siege aura au cours de sa cinquième et sixième année, en 2020 et 2021 respectivement.

En particulier, il a expliqué pourquoi Ubisoft ne lancera qu’un nouvel opérateur par saison au lieu des deux habituels de la saison 3 de la saison 3 et au-delà.

«Lorsque nous examinons la quantité de choses sur lesquelles l’équipe peut travailler aujourd’hui, il ne fait aucun doute que c’est la bonne option pour aller vers l’avenir en toute confiance pour Rainbow Six Siege.

Cela nous permet de faire beaucoup de choses. Cela nous permet d’avoir une philosophie centrale centrée sur le jeu, d’approfondir ces aspects. Cela nous permet de peaufiner un peu plus nos opérateurs, et les opérateurs que nous allons intégrer dans la liste de plus de 50 opérateurs que nous avons aujourd’hui.

Et c’est une annonce douce, mais elle nous permet de travailler pour la prochaine génération, donc nous serons dans la prochaine génération dans les années à venir. »

Cependant, aucune date spécifique n’a été proposée pour cette version. Le développeur souhaite également éviter de fragmenter la communauté et a déclaré à Windows Central que Les versions de prochaine génération du jeu auront un multijoueur cross-gen avec PS4 et Xbox One.

Sur les problèmes connexes, Ubisoft garantit que la prochaine génération de consoles sera rétrocompatible. De même, Beyond Good & Evil 2 n’est pas dans les plans de l’entreprise pour 2020.

Via: Rainbow Six Esports.

.