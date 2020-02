Rainbow Six Siege atteint 55 millions de joueurs

La base de joueurs de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege a continué de croître depuis son lancement en 2015. Ubisoft Il a fait un excellent travail en soutenant ce tireur cinq ans après ses débuts, et en conséquence, le jeu a atteint 55 millions d’utilisateurs uniques enregistrés. Non seulement cela, mais le titre a atteint un nouveau record pour le nombre de joueurs actifs au cours du mois de décembre 2019.

Ces informations proviennent du dernier rapport financier de Ubisoft, qui couvre les statistiques de vente depuis le troisième trimestre 2019-2020. Dans le rapport, le développeur français souligne que Siège eu une “accélération” des ventes d’objets numériques et DLC. Cela va bien sûr de pair avec la transition interne de l’entreprise vers un modèle d’abonnement, ou des jeux en tant que service.

Siège va commencer votre Pass Année 5 À un moment donné cette année, il apportera de nouveaux objets, des bonus et six nouveaux opérateurs. Cependant, le contenu de ce laissez-passer n’a pas encore été entièrement détaillé par Ubisoft. Nous nous attendons à obtenir plus d’informations Six Invitational ce mois.

Via: Fil de presse mondial

