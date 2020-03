Rainbow Six Siege aura un appariement entre générations avec Xbox Series X et PS5

Ubisoft Il vient de publier une mise à jour sur son blog officiel qui nous donne un peu plus d’informations sur la façon dont Rainbow Six Siege Il fonctionnera sur les consoles actuelles après l’arrivée de nouvelles. Leroy AthanassoffLe directeur créatif a expliqué que les joueurs des deux générations pourront jouer ensemble grâce au jumelage entre les générations.

Dans la poste, Athanassoff mentionne également que le titre sera rétrocompatible avec le Xbox Series X et PS5, ce qui signifie que des copies de Xbox One et PS4 sera entièrement pris en charge dans le nouveau système:

Siege sera sur de nouvelles consoles. La seule chose que nous allons communiquer pour l’instant est le fait que nous soutiendrons l’appariement entre les générations. Par exemple, les joueurs PlayStation 5 peuvent jouer avec les joueurs PlayStation 4 et les joueurs Xbox Series X peuvent jouer avec les joueurs Xbox One.

Le jeu sera rétrocompatible, ce qui signifie que vous pouvez prendre votre disque Rainbow Six Siege PS4 et le mettre sur votre PS5, ou prendre votre disque Xbox One et le mettre sur votre Xbox Series X. »

Athanassoff suggère ensuite que l’équipe Rainbow Six Siege Il ne veut pas diviser sa communauté, ni forcer ses joueurs à acheter une autre copie du jeu au prix fort, similaire à ce qu’il a fait. CDPR avec Cyberpunk 2077.

Source: Ubisoft

.