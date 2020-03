Rainbow Six Siege est libre de jouer ce week-end et en vente

Par Stephany Nunneley,

Mardi 3 mars 2020 19:54 GMT

Passez le premier week-end de mars à jouer à Rainbow Six Siege pour nada.

À partir du 5 mars, vous pourrez jouer Rainbow Six Siege gratuitement jusqu’au 8 mars.

Cela couvre PS4, Xbox One et PC via Epic Games Store et Steam.

Le week-end gratuit vous donne accès à toutes les cartes, modes et 20 anciens opérateurs et la progression et le contenu acquis dans le jeu seront reportés si vous décidez de l’acheter.

Pour adoucir l’idée de l’acheter, Ubisoft organise également une vente sur le jeu. Vous pouvez économiser jusqu’à 75% selon l’édition et la plate-forme maintenant jusqu’au 18 mars.

Rainbow Six Siege a récemment introduit deux nouveaux opérateurs dans le jeu: Oryx et Iana.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.