Rainbow Six Siege: la réapparition pourrait aider à développer le jeu, mais cela ne se produira pas

L’un des éléments déterminants du jeu de tir tactique en équipe d’Ubisoft, Rainbow Six Siege, est que les joueurs n’ont qu’une vie par tour. Il n’y a pas de réapparition avant la fin de la manche.

Avant la sortie du jeu, et jusqu’à ce jour, il y a des gens au sein d’Ubisoft qui voulaient ajouter une réapparition pour aider le jeu à plaire à un public plus large. Mais cela ne se produit pas, et c’est parce que cela aurait un impact négatif sur l’expérience, disent les développeurs.

Dans une nouvelle vidéo d’Ubisoft, le concepteur principal du jeu, Jean-Baptiste Hall, a rappelé que quelqu’un très haut placé chez Ubisoft avait déclaré qu’il était certain que la réapparition serait incluse dans Siege, mais le développeur a finalement réussi.

“Je connais quelqu’un chez Ubisoft qui occupe une position très créative et qui a dit:” Oh, [no respawning] est la première chose qui va être coupée. Je suis vraiment heureux qu’il se soit trompé “, a déclaré Halle.”[No respawning] senti comme quelque chose qui ne passerait jamais la porte; il ne serait jamais validé. “

Halle a déclaré que lors des premiers tests de jeu pour Siege sans réapparition, les joueurs se déplaçaient, regardaient et écoutaient de nouvelles façons qui augmentaient la tension. “Tout a changé immédiatement. Nous avons pu voir que la relation que nous avions avec notre personnage et notre environnement était complètement différente”, a-t-il déclaré, en le comparant à une version antérieure qui avait réapparu.

Le directeur du jeu, Leroy Athanassoff, est également présenté dans la vidéo, et il a fait écho à ce que Halle a dit à propos de l’absence de réapparition qui augmente la tension.

“Si je savais que je pouvais réapparaître, je sprinterais probablement, explorant la carte, peut-être que je me fais tirer dessus mais je m’en fiche, je peux revenir”, a-t-il déclaré. “[But with no respawning] Je n’ai qu’une seule vie. Cela a instantanément créé la tension que nous recherchions. “

Athanassoff a poursuivi en disant que, tout au long de la production de Siege, des gens sont venus lui dire que l’ajout de la réapparition pourrait aider à accroître la popularité du jeu. Mais Athanassoff a maintenu que c’est une mauvaise idée, et elle a été abattue à chaque fois.

“Oui, clairement, et je ne le nierai pas: les jeux avec réapparition sont plus accessibles par nature. C’est peut-être plus attrayant et moins effrayant … mais aussi, le goût et l’expérience que vous avez ne sont pas avec la même intensité,” il a dit.

Siege se porte très bien, car il a attiré plus de 50 millions de personnes jusqu’à présent. Le jeu a été lancé dans un état quelque peu rocailleux en 2015, et son retournement a été l’une des plus grandes histoires de retour de tous les jeux ces dernières années.

Dans d’autres nouvelles, Ubisoft a confirmé que l’opérateur Tachanka fait l’objet d’une refonte majeure avec une prochaine mise à jour. En outre, Ubisoft a déclaré que Siege devrait être disponible pour PlayStation 5 et Xbox Series X au lancement, avec un jeu multijoueur avec PS4 et Xbox One. En plus de cela, un nouveau skin Lara Croft arrive à Siege pour le personnage Ash.

Le prochain jeu Rainbow Six est Rainbow Six: Quarantine, qui est un jeu de tir tactique coopératif à trois joueurs en développement pour PS5, Xbox Series X et PC, en plus des consoles de génération actuelle.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Rainbow Six Siege – Six Invitational 2020 “The Program” Cinematic Trailer

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.