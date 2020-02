Rainbow Six Siege – La révision de Tachanka abandonnera la tourelle pour un lance-grenades

Pour la première fois, un opérateur de Rainbow Six Siege subit une refonte importante et abandonne son arme principale. Tachanka abandonne son arme de tourelle au profit d’un lance-grenades dans le cadre d’une mise à jour de l’année 5 pour le personnage. Tachanka a longtemps lutté pour la pertinence du jeu, mais cela devrait changer.

IGN rapporte que le personnage aura toujours accès à la puissance de feu d’un DP28 LMG, qui sera désormais son arme principale. Son nouveau gadget sera le lance-grenades incendiaires Kulakov, qui peut être utilisé pour refuser aux adversaires l’accès à certaines parties de la carte. Cela signifie que le personnage ne sera plus lié à un emplacement lors de l’attaque avec son gadget.

Selon le directeur artistique Alex Karpazis, ce nouvel appariement d’armes rendra le personnage plus efficace et polyvalent. “L’équipe de conception a pensé que cela fonctionnait très bien avec la légende de son arme. Et cela correspond bien à son kit. Il peut errer et il peut faire des trous pour tirer ses grenades incendiaires.”

Vous pourrez enfin retirer le casque de Tachanka et voir son visage avec les nouveaux objets cosmétiques du personnage, si vous le souhaitez.

Le nom “Tachanka” est en fait une référence à une tourelle de machine russe tirée par des chevaux, mais le personnage conservera le nom tout en abandonnant son homonyme.

Rainbow Six Siege est sorti depuis plus de cinq ans maintenant, mais continue d’être énorme. Sa prochaine grande mise à jour s’appelle Void Edge, qui introduira deux nouveaux opérateurs.

