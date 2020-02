Rainbow Six Siege, maintenant âgé de quatre ans, bat son propre record de joueurs simultanés sur Steam

Rainbow Six Siege, qui a été lancé en décembre 2015, a depuis été pris en charge avec de nouveaux opérateurs et cartes DLC, permettant au jeu de se développer au fil du temps. Maintenant, un analyste de l’industrie a identifié le jeu comme un exemple étonnant des avantages d’un succès à long terme alors qu’il franchit une nouvelle étape importante.

Benji-Sales, qui analyse les tendances de l’industrie, a découvert et annoncé que Rainbow Six: Siege avait récemment connu sa meilleure journée pour les joueurs simultanés sur Steam, avec 180 000 joueurs se connectant au jeu en même temps. Ce chiffre ne tient pas compte des joueurs sur Uplay ou des consoles, ce qui signifie que le chiffre réel des joueurs en ligne aurait été beaucoup plus élevé.

4 ans et 2 mois après le lancement, Rainbow Six SIEGE a battu le record de tous les joueurs simultanés sur Steam à 180k joueurs

C’est Steam seul sans compter UPlay ou les consoles

Rainbow Six SIEGE est devenu l’un des meilleurs exemples de support de jeu à long terme de l’industrie pic.twitter.com/NcPxKtWG15

– Benji-Sales (@BenjiSales) 23 février 2020

Steam lui-même place le nombre de pics exact à 180 463, ce qui est le cinquième nombre de pics simultanés le plus élevé répertorié au cours des 24 dernières heures, à ce jour. C’est derrière Counter-Strike: Global Offensive (896 092), Dota 2 (647 060), PlayerUnknown’s Battlegrounds (584 139) et Grand Theft Auto V (228 023).

Au fil du temps, y compris les week-ends de jeu gratuit, le jeu a attiré 50 millions de joueurs. Ubisoft a récemment expliqué comment l’ajout de mécanismes de réapparition aurait pu faire progresser le jeu, mais l’aurait également aggravé; il semble cependant que leur stratégie actuelle fonctionne bien.

Le jeu ne montre aucun signe de ralentissement non plus. Ubisoft est sur le point de présenter sa première refonte majeure d’un personnage, Tachanka abandonnant sa tourelle pour un lance-grenades. Le jeu sera également disponible sur Xbox Series X et PlayStation 5 au lancement de la console, avec un jeu entre générations confirmé.

Un autre jeu Rainbow Six, Rainbow Six: Quarantine, est également en préparation. Aucune date de sortie n’a été fixée, mais elle arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

