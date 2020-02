Rainbow Six Siege obtiendra encore moins d’opérateurs au cours de la sixième année

La carte de contenu révélée pour l’année 5 de Rainbow Six Siege est venue avec une grosse mise à jour sur l’année 6.

Au Six Invitational ce week-end, Rainbow Six Siege Le développeur Ubisoft a beaucoup parlé de ses plans pour l’année en cours du jeu – l’année 5 – et un peu de l’année 6.

L’année 5, comme indiqué précédemment, apportera six nouveaux opérateurs au jeu, contre huit comme les années précédentes. Les deux premiers, à venir dans la saison 1, ont été révélés sur le même flux.

Ubisoft a justifié cela en disant que le fait d’avoir moins d’opérateurs permet à l’équipe de développement de se concentrer sur les améliorations du gameplay, telles que la refonte des opérateurs existants.

L’éditeur n’a pas encore dévoilé le prix du Pass An 5, donc cette baisse pourrait s’y refléter. C’est l’année prochaine, cependant, que Siege obtiendra encore moins de contenu.





Au cours de l’année 6, le nombre d’opérateurs tombe à seulement quatre pour toute l’année, arrivant au rythme d’un par saison. La feuille de route de l’année 6 n’est pas claire à ce sujet, mais il ne semble pas que les joueurs de Siege obtiendront de nouvelles cartes; les retouches sont le résultat le plus probable.

Ubisoft continuera également à pousser le modèle Battle Pass l’année prochaine, avec quatre Battle Pass confirmés en 6e année, tout comme l’année en cours. De même, le prix du pass de l’année 6 n’a pas encore été confirmé – bien que nous ne nous attendions pas à ce que les nouvelles à ce sujet chutent jusqu’au début de 2021.

La nouvelle est particulièrement intéressante étant donné qu’Ubisoft a déjà confirmé que Siege sera sur PS5 et Xbox Series X au lancement. Il est possible que le jeu approche de la fin de sa vie.

Le scénario le plus probable, cependant, est que le développeur travaille sur une version améliorée et renommée de Siege dans les coulisses. Habituellement, lorsque cela se produit, vous pouvez vous attendre à ce que le contenu de la version actuelle fasse lentement son chemin dans la nouvelle, ce qui expliquerait le rythme plus lent du nouveau contenu en 2020 et 2021.