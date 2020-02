Rainbow Six Siege sera disponible au lancement pour PS5 et Xbox Series X

Préparez-vous, Siege arrive sur la nouvelle génération de consoles (Crédit: Ubisoft)

Le directeur du jeu Ubisoft, Leroy Athanassof, a déclaré à Windows Central que Rainbow Six Siege sera disponible au lancement de la prochaine génération de consoles, la Xbox Series X et la PlayStation 5.

Non seulement les joueurs du FPS tactique d’Ubisoft peuvent jouer immédiatement sur les nouvelles plates-formes de jeu de Microsoft et de Sony, mais le multijoueur multi-génération sera également prêt. Cela signifie que les gens qui jouent sur les machines de nouvelle génération peuvent jouer avec des amis sur les consoles d’ancienne génération. Il souhaite créer un matchmaking multiplateforme pour les fans de Xbox et PlayStation, mais cela est toujours dans l’air.

“Encore une fois, il s’agit davantage d’une discussion entre Microsoft et Sony”, a-t-il déclaré. «Nous serions ravis de jouer pleinement en cross-play – que les joueurs Xbox établissent un rapprochement avec les joueurs PlayStation. Nous sommes prêts à soutenir cela. Et j’espère que cela se produira parce que, comme je l’ai dit, c’est une évolution générale dans l’industrie, et rien ne peut empêcher cela. Ce n’est qu’une question de temps avant que cela n’arrive. “

Il n’est pas sûr de laisser les joueurs de consoles affronter les utilisateurs de PC, mais il mentionne que si cela devait arriver, ce serait aux joueurs sur PS ou Xbox de décider d’affronter les concurrents du clavier et de la souris.

Une chose que le directeur espère est de permettre aux joueurs de migrer leurs comptes sur une autre plate-forme. Donc, si vous jouez sur console mais que vous souhaitez passer au PC, vous pouvez changer de compte pour conserver toute votre progression. Si cela se produit, vous n’aurez pas à vous soucier de perdre vos skins ou vos chargements Elite.

Ubisoft se prépare pour l’opération Void Edge, qui comprendra deux nouveaux opérateurs, Oryx et Yana, et une refonte de l’Oregon. Parallèlement à cela, le studio a présenté ses plans pour la cinquième année. Certains des changements incluent la refonte d’anciennes cartes comme House, Skyscraper et Chalet. Les nouveaux personnages jouables n’apparaîtront qu’une fois par saison plutôt que deux fois, sauf pour les deux premières saisons, et les anciens opérateurs comme Tachanka seront entièrement refaits avec un nouveau chargement et un nouveau gadget.

Que pensez-vous des nouvelles mises à jour de Siege? La saisirez-vous lors de l’achat d’une des deux nouvelles consoles cette saison des Fêtes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ou sur notre Facebook.

