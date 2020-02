Rainbow Six Siege sera sur PS5 et Xbox Series X lors du lancement avec le multijoueur multi-génération

Ubisoft a partagé plus de détails sur le lancement de Rainbow Six Siege sur PlayStation 5 et Xbox Series X et comment ils fonctionneront avec les versions existantes du jeu. Le directeur du jeu, Leroy Athanassoff, a déclaré à WindowsCentral que Rainbow Six Siege sera disponible pour les deux consoles de prochaine génération au lancement, ou du moins c’est la “cible” actuelle.

Il est logique que Siege soit disponible sur les nouvelles consoles dès le premier jour, étant donné que Sony et Microsoft ont déjà déclaré que la PS5 et la Xbox Series X prendraient en charge les jeux PS4 et Xbox One, respectivement. La Xbox Series X jouera également sur Xbox 360 et les jeux Xbox d’origine, mais Sony n’a pas encore clarifié sa position sur la compatibilité descendante au-delà de la confirmation que le système jouera aux jeux PS4.

Le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X est prévu pour les vacances 2020, de sorte que les fans peuvent s’attendre à ce que Rainbow Six Siege soit jouable sur ces systèmes à ce moment-là.

Toujours dans l’interview, Athanassoff a déclaré qu’il y aurait un support multijoueur multi-génération, qui reliera les communautés PS4 et PS5 et Xbox One et Xbox Series X. Le directeur du jeu a déclaré qu’Ubisoft travaille avec Sony et Microsoft pour permettre le jeu multiplateforme entre PS4 et Xbox One, mais la décision reviendra aux deux fabricants de matériel.

“Il s’agit davantage d’une discussion entre Microsoft et Sony”, a déclaré Athanassoff. “Nous serions ravis de jouer pleinement en cross-play – que les joueurs Xbox établissent un rapprochement avec les joueurs PlayStation. Nous sommes prêts à soutenir cela. rien ne peut empêcher cela. Ce n’est qu’une question de temps avant que cela n’arrive. “

Une fonctionnalité que Rainbow Six Siege n’introduira probablement pas est le jeu croisé entre la console et le PC, en raison de l’avantage que les joueurs PC auraient avec les commandes du clavier et de la souris. Si le jeu ajoute cela, ce serait une fonctionnalité opt-in, a déclaré Athanassoff.

“Si vous voulez correspondre avec ces joueurs, avoir un meilleur matchmaking, ou quoi que ce soit, et vous faire botter le cul par un clavier et une souris, à vous”, a-t-il déclaré.

Avec 50 millions de comptes enregistrés, Rainbow Six Siege fonctionne toujours très bien, près de cinq ans après sa sortie en 2015. Ubisoft a soutenu le jeu avec de nouveaux contenus et des mises à jour sur une base régulière, ce qui inclut un grand changement pour l’opérateur Tachanka .

Au lieu de publier une suite, Ubisoft prévoit de prendre en charge Rainbow Six Siege dans le but de créer 100 opérateurs supplémentaires au cours de la prochaine décennie.

Le prochain jeu Rainbow Six est Rainbow Six: Quarantine, qui est un jeu de tir tactique coopératif à trois joueurs en développement pour PS5, Xbox Series X et PC, en plus des consoles de génération actuelle.

