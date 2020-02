Rainbow Six Siege voit un nouveau record de nombre de joueurs record

Rainbow Six Siege a établi un nouveau record de nombre de joueurs record.

Selon Steam Charts, le nouveau record a été enregistré à 178 824. Le record précédent était de 176,2018 selon PCGamesN, et il a été établi en mars 2018.

Janvier 2020 s’est avéré être un grand mois pour le tireur en ligne. Il a marqué un nombre moyen de joueurs de 94 185 – le nombre le plus élevé que le titre ait connu à ce jour. En plus de cela, Rainbow Six Siege comptait plus de 157 000 joueurs simultanés – le plus élevé depuis plus de deux ans.

En 2019, le tireur en ligne a touché 55 millions de joueurs. De plus, le jeu a attiré 20 millions de nouveaux joueurs depuis juin 2018. En décembre dernier. L’éditeur français a apporté des modifications à l’équipe derrière Rainbow Six Siege.

Plus tôt ce mois-ci, Ubisoft a choisi de bousculer le format pour les sports électroniques Rainbow Six Siege – le format est maintenant régionalisé.

Le mois dernier, Ubisoft a commencé à poursuivre les responsables des attaques DDoS contre son titre. En octobre 2019, l’éditeur français a poursuivi les pirates de Rainbow Six.

Les fans se préparent déjà pour Rainbow Six Siege Year 5, et la passe a pris la deuxième place dans les charts Steam la semaine dernière. Le pass Year 5 a été publié sur PC le 18 février.