Rainbow Six Siege Year 5 commence aujourd’hui

Ubisoft publiera aujourd’hui la saison de patchs de la cinquième année, Void Edge. Une toute nouvelle année d’action Rainbow Six est en ligne aujourd’hui, prête à être appréciée par tous les joueurs. La nouvelle saison viendra avec deux nouveaux opérateurs et une carte de l’Oregon retravaillée.

Void Edge sera disponible pour les joueurs à télécharger à 13 h aujourd’hui (GMT) pour les utilisateurs de PC, à 14 h (GMT) pour Xbox et à 15 h pour PS4. Le patch sera l’un des plus importants avec un PC de 60 à 69 Go et une console de 38 à 43 Go. Cela peut prendre un certain temps pour ceux qui n’ont pas le meilleur Internet à télécharger.

Tailles de patch:

📥 PC: appox. ~ 60 à 69 Go

📥 XB1: env. ~ 39-43 Go

📥 PS4: env. ~ 38-42 Go

Comme indiqué dans les notes de patch, nous consolidons les fichiers de données, ce qui signifie que ce patch est plus volumineux que d’habitude. Consultez l’infographie ci-dessous pour voir l’avant et l’après. pic.twitter.com/Ruu9Kz18Yg

– Rainbow Six Siege (@ Rainbow6Game) 9 mars 2020

Void Edge sortira avec deux nouveaux opérateurs. Iana rejoint le côté de l’attaquant avec son gadget le Réplicateur de Gémeaux. Cette capacité lui permettra de déplacer un hologramme d’elle-même sur la carte. La capacité permettra à Iana d’avancer en avant car elle peut faire tout ce qu’elle peut (à part tirer ou utiliser des grenades). L’hologramme peut cependant être détruit d’un seul coup, il n’est donc pas trop fort. En défense, Oryx rejoint le line up. Oryx peut sauter à travers des murs mous (au prix d’une partie de sa santé) et sauter pour ouvrir les écoutilles. Oryx a l’air vraiment amusant et peut être un défenseur effrayant à utiliser en itinérance.

Ubisoft a également retravaillé l’Oregon pour permettre plus de rotations dans le sous-sol. Ils l’ont fait pour que vous puissiez passer de la tour à la cuisine. La carte était à un bon endroit, mais ces changements permettront très probablement de résoudre quelques problèmes avec certains sites.

Voici les notes de mise à jour pour Void Edge pour vous préparer quand il sera mis en ligne plus tard dans la journée.

Êtes-vous excité pour Void Edge? Que pensez-vous de la refonte et des nouveaux opérateurs? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

