Rainbows, Toilets & Unicorns est un vrai jeu vidéo, et il va changer la semaine prochaine

Par où commencer? L’éditeur indépendant Fantastico Studio a révélé que Arc-en-ciel, toilettes et licornes, un tir d’enfer par balle, arrive à Switch la semaine prochaine.

Décrit par ses développeurs comme “le tireur le plus irrévérencieux de tous les temps”, les arcs-en-ciel, les toilettes et les licornes obligent les joueurs à se frayer un chemin à travers les vagues ennemies, pour finalement affronter 15 boss dans cinq mondes fous. Étonnamment, il y a en fait un complot derrière cette folie:

L’histoire

Marre du monde et épuisé par le temps chaud – merci le changement climatique! – vous avez recours à votre dernier espoir: votre crème glacée à la licorne préférée (la recette? Un mystère enveloppé dans une énigme, à l’intérieur d’une énigme). Tout d’un coup, vous êtes frappé par l’envie de visiter une salle de bain (la crème glacée est-elle impliquée? Nous ne le saurons jamais), et la seule option pour éviter de vous faire caca est la toilette chimique en bas de la rue. C’est ainsi qu’a commencé un mauvais voyage dans lequel vous devrez affronter vos plus grandes peurs dans un combat jusqu’au dernier splash.

Donc pas exactement LA légende de Zelda-l’écriture d’une histoire de style, donc, mais passionnante tout de même.

Nous avons également une liste de fonctionnalités et une sélection de captures d’écran à vérifier:

Principales caractéristiques

– Un gameplay rapide avec des ennemis étranges variés

– Terminez 5 mondes

– Vaincre 15 énormes boss

– Bande sonore incroyable

– Pixel art coloré

– Des tonnes de références des personnes les plus influentes de notre temps

– 2 licornes volantes!

Le jeu devrait être lancé vendredi prochain le 13 mars, alors assurez-vous de garder un œil sur l’eShop si vous êtes intéressé. Il arrivera également sur PS4 un peu plus tard le 16.

Achèterez-vous celui-ci? Tirez-nous un commentaire brillant ci-dessous.

.