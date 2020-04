Rappel: Animal Crossing: le tournoi de pêche de New Horizon commence aujourd’hui

Les tournois de pêche font partie du Traversée d’animaux série pendant un certain temps, et Animal Crossing: New Horizons ne fait pas exception.

Aujourd’hui, c’est le premier tournoi de pêche à venir au jeu Switch, dans le but d’attraper le plus de poissons possible en 3 minutes. L’événement étant en cours à New Horizons, c’est le moment idéal pour préparer votre canne à pêche et acheter tout un tas d’appâts.

Bien sûr, avec l’événement Animal Crossing Bunny Day qui se déroule simultanément, vous devriez être prêt à ressentir une légère contrariété, car la plupart des “ poissons ” que vous accrocherez seront en fait des œufs d’eau.

