Rappel: Aujourd’hui est le jour du lapin dans Animal Crossing: New Horizons

Happy Bunny Day! Oui, si vous jouez Animal Crossing: New Horizons Au cours des dernières semaines, vous saurez qu’il y a eu un événement saisonnier spécial où vous collectez autant d’œufs que possible, puis les transformez en objets et meubles sur le thème du lapin.

Aujourd’hui est le dernier jour, et pour sortir en beauté, Zipper est de retour sur votre île paradisiaque. Il peut vous aider en offrant des œufs spécifiques pour compléter certaines recettes de bricolage – à condition que vous soyez prêt à vous séparer de certains de vos autres œufs. Il offre également des cadeaux supplémentaires si vous lui fournissez un de chaque œuf (œuf de feuille, œuf de pierre, œuf de terre, œuf de ciel, œuf d’eau et œuf de bois).

Alors, rassemblez tous ces œufs et recettes de Bunny Day et fabriquez-les pendant que vous le pouvez. Pour plus d’informations et des détails supplémentaires, consultez notre guide complet de Bunny Day. Allez-vous démarrer Animal Crossing pour vivre le dernier jour de cet événement? Comment l’avez-vous trouvé jusqu’à présent? Laissez un commentaire ci-dessous.

Bonjour et bonne journée à tous!

Aujourd’hui est le jour du lapin et le dernier jour de nos célébrations, oui, oui! Alors cherchez des œufs, fabriquez des décorations pour le jour du lapin et égayez votre île avant la fin de la journée! pic.twitter.com/wRVPZBJwLY

– Tom Nook UK (@AC_Isabelle) 12 avril 2020

