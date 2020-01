Rappel: l’Open nord-américain de Mario Kart débute aujourd’hui

Nintendo of America démarre la nouvelle année avec l’Open nord-américain Mario Kart où les joueurs ont une chance de gagner 2500 My Nintendo Gold Points.

Les détails peuvent être trouvés ci-dessous:

Démarrez vos moteurs et foncez vers la nouvelle année lors de l’Open nord-américain de Mario Kart pour courir la chance de gagner 2 500 Gold Points My Nintendo! Allumez votre console Nintendo Switch du 17 au 19 janvier chaque jour de 12 h 00 à 18 h 00, et grimpez dans le classement (max 24 courses). À la fin de chaque journée, les coureurs avec les 8 meilleurs totaux de points seront éligibles pour gagner 2500 points My Nintendo Gold! Rejoignez l’excitation en entrant les codes de tournoi suivants chaque jour.

17 janvier – 0799-6132-1003

18 janvier – 2403-5150-5963

19 janvier – 1453-2535-4539

