Rappel: Puzzle & Dragons GOLD est sorti aujourd’hui, célébrez son lancement avec une remise à durée limitée

Aujourd’hui marque la sortie du phénomène mobile Puzzle & Dragons GOLD sur le Switch eShop en Amérique du Nord.

Le jeu propose des améliorations visuelles améliorées et de tout nouveaux modes multijoueurs construits sur la base du hit mobile. On dit que c’est le “moyen ultime” de faire l’expérience de la longue franchise de GungHo Online Entertainment en déplacement et avec des amis.

Dans le cadre du lancement, GOE organise une vente à durée limitée sur l’eShop nord-américain d’ici la fin du mois:

Pour commémorer son lancement, Puzzle & Dragons GOLD, initialement au prix de vente conseillé de 14,99 $ US / 18,89 $ CA, est maintenant disponible à un prix de vente spécial de lancement de 9,99 $ US / 12,59 $ CA jusqu’au 31 janvier. Puzzle & Dragons GOLD est disponible en téléchargement numérique sur le Nintendo eShop aux États-Unis et au Canada.

Puzzle & Dragons comprend une expérience solo, composée d’une campagne complète qui se déroule sur les événements de l’anime et met en vedette les protagonistes Taiga et Ryuji alors qu’ils luttent pour se frayer un chemin à travers la Coupe des Champions Dragons tout en débloquant des monstres emblématiques le long du façon.

En plus de cela, vous pouvez affronter d’autres joueurs en ligne en mode PvP. Les combats PvP ont deux phases. Dans la phase de compétence, les joueurs décident des compétences qu’ils souhaitent que leurs monstres utilisent, puis infligent le plus de dégâts possible à leur adversaire lorsque la phase de puzzle commence.

