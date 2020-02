Rappel: Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 se lancent tous les deux sur Switch aujourd’hui

Mise à jour (jeu 20 février 2020 à 17h30 GMT): Pour rappel, les deux Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 ont lancé sur Nintendo Switch aujourd’hui. Sega a partagé une toute nouvelle bande-annonce pour célébrer, et nous avons pensé qu’il serait impoli de ne pas la partager avec vous. Prendre plaisir!

Article d’origine (vendredi 7 février 2020 à 10 h 45 GMT): La gamme Sega Ages de Nintendo Switch est sur le point d’avoir l’un de ses meilleurs jours à ce jour avec les deux Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 configuré pour se lancer simultanément. Vous pourrez jouer à ces deux jeux sur la plateforme de Nintendo à partir du 20 février.

La version Switch de Sonic The Hedgehog 2 proposera le retour de son mode compétitif à deux joueurs, des fonctionnalités nouvellement ajoutées comme Sonic Mania“ drop dash ” (où vous faites tourner le tableau de bord dans les airs pour gagner rapidement de la vitesse) et le mode Super Sonic, ainsi que les contre-la-montre, les classements en ligne et même Knuckles the Echidna.

Puyo Puyo 2 est également traité avec quelques ajouts bienvenus tels qu’une localisation en anglais complet, des batailles en ligne à deux joueurs, des classements en ligne, une fonction de rembobinage rapide et un mode daltonien. Voici les descriptions officielles des deux titres:

À propos de Sonic The Hedgehog 2

Salué comme l’un des jeux les plus réussis de la Genesis (Mega Drive), Sonic The Hedgehog 2 a rapidement été acclamé par la critique après sa sortie en 1992. Suivez Sonic et Tails (dans ses débuts en série!) Alors qu’ils s’associent au néfaste Dr. Eggman afin de sauver les Emeraudes du Chaos des griffes du mal.

À propos de Puyo Puyo 2

Puyo Puyo 2 (également connu sous le nom de Puyo Puyo Tsu) est considéré comme l’un des plus grands jeux d’arcade de tous les temps au Japon. Cette suite a introduit un ensemble de règles amélioré ainsi que la possibilité de compenser les déchets Puyo envoyés par votre adversaire en créant vos propres chaînes Puyo. Basculez entre les modes de jeu Single Puyo Puyo, Double Puyo Puyo et Endless Puyo Puyo pour encore plus de plaisir Puyo dans cette expérience de puzzle classique.

Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 seront disponibles en téléchargement individuel à partir du 20 février pour 7,99 $ la pop.

