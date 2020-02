Rappelez-vous quand Atari a refusé Nintendo et Sega? – Fonctionnalité

Lorsque vous pensez aux noms clés de l’histoire du matériel de jeux vidéo, quelques surnoms notables viennent à l’esprit. Nintendo est évidemment l’un d’entre eux; le vétéran japonais a été une partie importante de l’industrie depuis les années 80, et a maintenu une position d’importance et d’influence malgré les nombreux défis de ses rivaux. En parlant de cela, Sega est un autre nom qui revient; Bien que la société ne se familiarise plus avec le matériel de jeux vidéo en dehors de l’étrange machine d’arcade, elle a été pendant longtemps le principal concurrent de Nintendo.

Ensuite, il y a Atari – l’entreprise qui a sans doute fait le chemin vital dans le domaine des jeux vidéo à domicile qui a permis à des entreprises comme Nintendo et Sega de prospérer. Atari a créé le premier système de jeu à domicile véritablement grand public sous la forme du VCS (rebaptisé plus tard le 2600 – le sujet du prochain recueil visuel de Bitmap Books, soit dit en passant), et a également été le pionnier du concept de licence des logiciels d’autres sociétés lorsqu’il payé Taito pour les droits de port Envahisseurs de l’espace à sa console. Il a même créé par inadvertance le concept de publication par des tiers lorsqu’il a traité quatre de ses principaux collaborateurs – David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller et Bob Whitehead – si mal qu’ils ont décidé de quitter et de créer Activision, la première société de jeux vidéo de c’est gentil.

Cependant, malgré son succès dans les années 80, Atari a fait des bévues assez importantes, à la fois avant et après le tristement célèbre crash du jeu vidéo de 1983, où le marché s’est effondré après qu’un flot de jeux de mauvaise qualité a été publié pour le VCS vieillissant – une console qui, en 1982, commençait à montrer sérieusement ses limites. L’ironie est que deux de ses plus grosses erreurs auraient pu potentiellement sortir l’entreprise du bord du gouffre à deux moments différents de son histoire.

En 1982, l’industrie était dans un endroit étrange. L’Atari VCS était le champion incontesté de l’arène du jeu à domicile et «Atari» était devenu presque interchangeable avec le terme «jeu vidéo». La société vendait des millions d’exemplaires de ses jeux les plus populaires et la demande semblait insatiable, mais la bulle était sur le point d’éclater. Lorsque Atari a publié des projections de bénéfices inférieures aux prévisions, les germes du krach de 1983 ont été cousus.

Mario semble bien différent dans cette annonce européenne pour la version Atari 2600 de Donkey Kong

Au Japon, Nintendo travaillait sur la console domestique Famicom après le succès fulgurant de son Donkey Kong arcade machine – la version révolutionnaire qui a véritablement placé la société sur la carte dans le monde du divertissement interactif. Hiroshi Yamauchi, le patron avisé mais épineux de Nintendo, savait que le succès au Japon n’était qu’une partie du puzzle. Les gains réels de l’entreprise ont été réalisés aux États-Unis via la pièce de monnaie Donkey Kong susmentionnée, et tout matériel domestique qu’il devrait sortir devrait être sorti en Amérique pour maximiser son potentiel. Le problème était que Nintendo, bien qu’il ait marqué un succès dans les arcades, était encore relativement inconnu aux États-Unis et manquait de l’infrastructure et de l’expérience pour sortir une console domestique dans cette région. Pour résoudre ce problème, il s’est tourné vers Atari.

Au début de 1983, Yamauchi a demandé au vice-président de Nintendo of America, Howard Lincoln, d’appeler Atari et de discuter de la possibilité que les deux sociétés travaillent ensemble pour lancer le Famicom Stateside. Étant donné que ce contact a eu lieu des mois après que le PDG d’Atari, Ray Kassar, a annoncé que les objectifs de vente de l’entreprise avaient été manqués – et que les tentatives d’Atari pour créer un successeur au VCS avaient échoué (le 5200 SuperSystem n’était pas impressionnant, tandis que le 7800 ProSystem ne frapperait pas). le marché jusqu’en 1986, bien qu’il soit prêt pour la sortie des années plus tôt) – c’était un accord de rêve sur le papier. Nintendo a essentiellement offert à Atari la possibilité de vendre le Famicom sous sa propre marque en échange du paiement d’une redevance à Nintendo sur chaque console.

C’était un fait accompli. Nous avions tout rassemblé

Atari n’avait effectivement rien à perdre; on ne savait pas à l’époque si le 7800 encore en développement était plus puissant que la console de Nintendo, mais en accordant une licence à la Famicom, il disposait d’un solide plan de sauvegarde qui ne lui coûterait rien en termes de R&D. Une réunion a été rapidement organisée et Lincoln – avec Nintendo du président américain Minoru Arakawa – a été transporté par avion au siège social d’Atari en Californie pour rédiger l’accord. Les négociations ont pris des jours à résoudre, et lorsque Lincoln a averti que Yamauchi – pas un homme célèbre pour ses réserves de patience – devenait agité, le patron d’Atari Kassar a donné l’approbation finale de l’accord. Atari distribuerait le Famicom sous sa propre marque en Amérique du Nord et permettrait potentiellement à Nintendo de distribuer son produit à des millions de foyers dans tout le pays. “C’était un fait accompli”, a déclaré l’ancien journaliste de Nintendo du président américain Howard Lincoln au journaliste et historien des jeux vidéo Steven L. Kent quelques années plus tard. “Nous avons tout préparé.”

Comme nous le savons tous, cela ne s’est pas tout à fait déroulé de cette façon. Au CES 1993, Coleco – l’entreprise derrière la console domestique ColecoVision, un rival clé de VCS – a présenté son ordinateur personnel Adam. Basé sur la même technologie de base que le ColecoVision, il était capable d’exécuter des cartouches ColecoVision – et cela comprenait le joyau de la couronne de Nintendo, Donkey Kong. Nintendo avait autorisé la sortie du jeu sur la console ColecoVision et avait dûment utilisé ce titre pour promouvoir l’ordinateur Adam – le fait qu’il était capable de jouer à des jeux était considéré comme un argument de vente clé.

L’ancien PDG d’Atari, Ray Kassar, était sur le point de signer un accord avec Nintendo, mais s’est séparé de la société avant qu’il ne puisse être finalisé

Cependant, Atari avait acheté les droits informatiques personnels pour le jeu, et lorsque les représentants d’Atari ont vu Kong courir sur un ordinateur rival, on a immédiatement supposé que Nintendo avait rompu son accord. “Vous devez comprendre que Donkey Kong était la principale raison pour laquelle quiconque serait intéressé à travailler avec Nintendo”, a déclaré Howard Philips à Kent. “Les frères Mario. et nos autres jeux étaient de bons titres B, Super Mario Brothers n’était pas encore sorti, et le seul jeu qui a fait mieux que Donkey Kong était Pac-Man. Si Coleco avait Donkey Kong, Atari n’avait aucune raison de travailler avec nous. “

Vous devez comprendre que Donkey Kong était la principale raison pour laquelle quiconque serait intéressé à travailler avec Nintendo

Nintendo, pour sa part, ne savait pas que Coleco utilisait Donkey Kong pour présenter Adam, et Coleco, pour sa défense, ne faisait pas la promotion d’une version informatique du jeu à la maison – ce dont Atari possédait également les droits – mais était montrant plutôt le fait que l’Adam pouvait exécuter les cartouches ColecoVision. Une réunion d’urgence a été rapidement organisée entre Atari, Nintendo et Coleco, et Coleco a accepté de cesser de faire la démonstration de Donkey Kong avec l’Adam ou de le regrouper avec la machine. Cependant, bien que l’accord ait été enregistré, il a fini par être quelque peu théorique; à la suite de révélations selon lesquelles il avait déchargé 5000 actions de Warner Communications avant l’annonce que les bénéfices d’Atari allaient être inférieurs aux prévisions, Ray Kassar a été contraint de démissionner de son poste de PDG d’Atari et l’accord Nintendo révisé n’a pas été signé. Le principal partisan de l’accord au sein d’Atari étant désormais hors de portée, les choses se sont arrêtées.

L’accord Atari étant apparemment mort dans l’eau et la Famicom se vendant de manière impressionnante au Japon, Nintendo a décidé de faire cavalier seul et de sortir la console aux États-Unis sous le nom de Nintendo Entertainment System, une machine qui non seulement changerait le visage du jeu dans le monde entier et établirait la société japonaise en tant que leader mondial dans le domaine du divertissement interactif. Le Atari en difficulté, d’autre part, serait vendu par la société mère Warner Communications à l’ancien patron du Commodore Jack Tramiel en 1984, créant Atari Corporation.

Malgré le changement de propriétaire, on pourrait penser qu’Atari aurait été plus soucieux de faire une erreur similaire sur toute la ligne. Cependant, l’histoire s’est répétée assez soigneusement vers la fin des années 80; Sega, n’ayant même pas réussi à brider la mainmise de Nintendo avec son système maître 8 bits, a décidé de rompre les liens avec le distributeur nord-américain Tonka et de courtiser d’autres partenaires. Alors qu’elle pensait pouvoir gérer confortablement le lancement japonais de son prochain système – le Mega Drive 16 bits – à elle seule, Sega était conscient du fait que craquer en Amérique du Nord était une proposition complètement différente. Il avait besoin d’une entreprise américaine qui avait de l’expérience dans le domaine ainsi qu’un réseau de distribution et de marketing déjà en place, et il s’est tourné vers – vous l’aurez deviné – Atari.

“[Sega chairman] Dave Rosen est venu à Atari et a demandé si nous serions intéressés à reprendre la fabrication, la commercialisation et la distribution de Genesis “, a déclaré Michael Katz à Steven Kent. Katz était alors président de la division des jeux vidéo d’Atari Corporation, et avait joué un rôle déterminant dans en aidant Atari à réaliser sa meilleure année depuis 1982 en termes de bénéfices, la console Atari 7800 s’était taillé une part de marché suffisante pour propulser la société vers un chiffre d’affaires total de 452 millions de dollars en 1988. “Nous avons failli faire un gros coup accord de licence afin qu’Atari puisse sauter dans la mêlée 16 bits avant Nintendo “, ajoute Katz.” Les négociations sont allées assez loin dans le courant, et si je me souviens bien, elles se sont effondrées lorsque Jack Tramiel et Dave Rosen ne pouvaient pas accepter le termes. Ensuite, Sega a décidé de le faire lui-même. “

Nous sommes venus très près de conclure un accord de licence important pour qu’Atari puisse sauter dans la mêlée 16 bits avant Nintendo. Les négociations sont allées assez loin en aval

Semble familier? Une fois de plus, Atari a réussi à se défaire des mâchoires de la victoire. Sega suivrait l’exemple de Nintendo et libérerait le Mega Drive (ou Genesis, comme on l’appelait en Amérique du Nord) lui-même, volant la part de marché au vieillissement de la NES et établissant une rivalité avec Nintendo qui durerait tout au long de l’ère 16 bits. . Ironiquement, Katz serait l’une des personnes qui a contribué à façonner cet héritage – il a rejoint Sega en 1989 à la suite d’une offre d’emploi de Rosen et a supervisé la campagne publicitaire emblématique “Genesis fait ce que Nintendon’t” qui a permis à Sega d’avaler tellement de le marché nord-américain. Katz a également joué un rôle essentiel dans la volonté de Sega de recruter des stars du sport telles que Joe Montana, Arnold Palmer et James “Buster” Douglas pour apparaître dans les jeux Genesis – un autre facteur important du succès précoce de la console.

Atari, comme nous le savons tous, est tombé d’une catastrophe à l’autre. L’ordinateur Atari XE s’est effondré, son ordinateur de poche Lynx était puissant mais trop cher et la console domestique Jaguar, très médiatisée, n’a pas réussi à trouver un public. La relation de la société avec Sega a pris une autre tournure en 1994 lorsqu’elle a signé un accord sur l’utilisation des brevets Atari dans les titres Sega – un accord qui était censé permettre à Atari d’utiliser Sega IP sur le Jaguar – mais deux ans plus tard, la société a effectivement cessé de exister. La famille Tramiel voulait quitter le secteur des jeux vidéo et, en juillet 1996, Atari a fusionné avec le fabricant de disques durs JTS Inc., et le logo emblématique Atari a pratiquement disparu. La société de jouets Hasbro a acheté les droits de propriété intellectuelle d’Atari en 1998 pour 5 millions de dollars, et depuis lors, la marque a été transmise à divers propriétaires. L’Atari d’aujourd’hui cherche à réinventer le VCS en tant que décodeur multimédia et s’implique même dans l’hôtellerie.

Le recul est une chose merveilleuse, mais en y repensant, il est étonnant de penser qu’Atari n’avait pas une mais deux chances de relancer totalement sa fortune, mais il a permis aux deux de passer. À quoi ressemblerait le marché du jeu vidéo aujourd’hui si Atari avait sorti la NES avec son nom sur la boîte? Aurait-il fait un aussi bon travail que Nintendo? Peu probable. Vous pouvez poser la même question sur la Genèse; L’Atari de la fin des années 80 aurait-il vraiment pu réussir un meilleur lancement de matériel que Sega? Très discutable – mais nous ne le saurons jamais.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire des Atari 2600 et 7800, consultez le dernier produit de Bitmap Books, Atari 2600/7800: un recueil visuel.

