Rappelez-vous que Zelda: le souffle du clone sauvage qui a tué une PS4? Ça vient de changer

En août de l’année dernière, l’éditeur miHoYo a révélé Impact de Genshin, une aventure en monde ouvert qui semble s’inspirer largement de La légende de Zelda: le souffle de la nature. À tel point, en fait, qu’un fan furieux s’est tellement énervé que Sony a choisi de promouvoir un tel jeu qu’il a en fait détruit sa PS4 en signe de protestation.

Il n’était pas le seul à être mécontent; d’autres fans de Zelda se sont présentés à un spectacle où Genshin Impact était en démonstration et ont tenu en l’air leurs copies de Breath of the Wild, ainsi que des gestes grossiers (ahem). On pourrait dire qu’ils étaient moins qu’impressionnés par les efforts de miHoYo.

Nous redoutons de penser à ce que ces mêmes personnes vont penser maintenant qu’il a été confirmé que Impact de Genshin arrive également au Switch. Auparavant prévu pour une sortie en 2020, l’éditeur dit maintenant qu’une date de sortie solide “doit être annoncée” – mais pour calmer apparemment toute réaction négative à un retard, il a également révélé une nouvelle zone dans le jeu, appelée “Of the Land” Au milieu des monolithes. ” Vous pouvez voir la nouvelle zone dans la bande-annonce ci-dessous.

Il n’y a pas de mot sur une version occidentale au moment de la rédaction, mais que pensez-vous de ce titre à venir sur le système de Nintendo? Faites-nous savoir avec un commentaire.

