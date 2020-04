Rapport: Bien sûr, un nouveau jeu Grand Theft Auto est en préparation

16 avril 2020 – 11h34

Un nouveau rapport a suggéré qu’une nouvelle entrée dans la série Grand Theft Auto de Rockstar est en développement.

C’est selon Kotaku, qui dit que cette nouvelle version sera “de taille moyenne” au lancement et sera développée au fil du temps. L’idée derrière cela est de limiter la quantité de crunch et les pressions que les développeurs doivent supporter.

Cette nouvelle survient près de sept ans après Grand Theft Auto V. Le titre a été initialement lancé en septembre 2013 pour PlayStation 3 et Xbox 360, avant une version améliorée du jeu lancée en novembre 2014. Une édition PC a finalement été publiée en avril 2015.

Le titre était le jeu le plus vendu au Royaume-Uni et aux États-Unis au cours de la dernière décennie et s’est vendu à 115 millions d’exemplaires entre sa sortie initiale et septembre 2019.

Grand Theft Auto V a également été incroyablement rentable pour l’éditeur Rockstar et sa société mère Take-Two grâce à son mode en ligne. Il y avait des craintes que nous ne reverrions plus jamais un titre “ traditionnel ” de Grand Theft Auto en raison du montant d’argent que Grand Theft Auto Online a récolté.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.