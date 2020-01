Rapport de catastrophe 4: Les souvenirs d’été amènent la destruction à changer en avril

NIS America a révélé la date de sortie de Rapport de catastrophe 4: Souvenirs d’été‘prochaine sortie western sur Nintendo Switch, aux côtés d’une toute nouvelle bande-annonce. Vous pourrez mettre la main sur le jeu à partir du 7 avril en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie.

Un jeu plein de catastrophes et de choix importants, celui-ci vous oblige à fuir votre ville détruite, à aider les autres que vous rencontrez en cours de route et à chercher des moyens sûrs de vous échapper. En août, une bande-annonce a été partagée, ce qui nous a donné un aperçu plus approfondi de la distribution des personnages du jeu et des façons dont vous allez interagir avec eux.

Voici la vérité:

Une journée d’été calme se transforme en catastrophe lorsqu’un tremblement de terre massif frappe votre ville, jetant des bâtiments et plongeant dans le chaos. Pour survivre, vous devez naviguer dans des endroits familiers dans des circonstances inconnues. Les autres survivants que vous rencontrez et les décisions cruciales que vous prenez affecteront le cours de votre expérience et détermineront en fin de compte comment se terminera votre voyage à travers cette crise.

Principales caractéristiques:

– Arrêtez! Pense! Alors agis! – Évaluez chaque situation périlleuse et prenez des décisions qui auront un impact sur votre propre sécurité ainsi que celle des autres.

– Torn From the Headlines – Interagissez avec des scénarios réalistes dans une ville japonaise dévastée par un tremblement de terre, y compris des scénarios conçus en collaboration avec le bureau des incendies de la ville de Kobe.

– Danger à chaque coin de rue – Vivez une multitude de crises – de l’effondrement de bâtiments aux incendies qui font rage – dans une ville en péril.

Aussi étrange que cela puisse paraître, aimez-vous l’idée de guider quelqu’un à travers un tel désastre? Êtes-vous tenté d’essayer le jeu en avril? Dites-nous ci-dessous.

.