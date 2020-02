RAPPORT: EA a annulé un jeu vidéo Star Wars pour PS5 et Xbox Series X

Electronic Arts est la société qui détient la licence pour créer des jeux Star Wars. Ce qui précède a donné lieu à de bonnes expériences comme Star Wars Jedi: Fallen Order et la version récente de Star Wars: Battlefront II. Cela dit, cela s’est également soldé par plusieurs annulations et l’une d’elles a récemment été révélée.

Acheter Star Wars Jedi Deluxe Edition

Selon Jason Schreier, journaliste qui écrit pour Kotaku et auteur de Blood Sweat & Pixels, le projet qui a été annulé au printemps 2019 était un spin-off de Star Wars: Battlefront. Le projet connu sous le nom de code Viking était la responsabilité de Criterion Games et EA Vancouver.

Le but d’Electronic Arts était de préparer un jeu Star Wars pour la première de PlayStation 5 et Xbox Series X à la fin de 2020. Ce serait une expérience de monde semi-ouvert qui servirait de spin-off à la série Star Wars: Battlefront

Alors que Criterion Games et EA Vancouver avaient plusieurs idées pour Viking, la réalité est que le développement a été compliqué. Principalement parce que le processus de création entre 2 studios situés dans des pays différents – Criterion est en Angleterre, tandis que EA Vancouver au Canada – était une mission compliquée. De plus, l’objectif était de terminer le match en moins d’un an et demi, ce qui était pratiquement impossible.

Une fois qu’Electronic Arts a détecté ces problèmes et a vu que Viking ne pouvait pas atteindre la fenêtre attendue, il a conclu qu’il devait l’annuler. La décision a été prise au premier semestre 2019, mais elle a à peine été révélée.

Il est important de noter que Schreier cite comme source 5 individus qui, bien qu’ils restent anonymes, connaissent les plans d’Electronic Arts. Ainsi, bien que le distributeur n’ait pas confirmé l’existence de Viking, on peut dire que les informations proviennent d’une bonne source.

Comme dernier détail, Shcreier dit que les fans peuvent être calmes, car EA prévoit encore 2 jeux Star Wars. Le premier est une suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, qui est la responsabilité de Respawn Entertainment. Le second est un projet EA Motive qui décrit comme “petit” et “inhabituel”.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées aux jeux vidéo Star Wars.

Source

.