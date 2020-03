Rapport: GameStop dit qu’il s’agit d’un “commerce de détail essentiel” face à l’arrêt du coronavirus

Le détaillant américain GameStop a apparemment déclaré à son personnel qu’il s’agissait d’un “commerce de détail essentiel” au milieu de la décision du gouvernement américain de fermer les magasins.

C’est selon Kotaku, qui a vu une note interne au personnel, dans laquelle la société a déclaré qu’elle devrait être exemptée des fermetures en cours. Les directeurs de magasin devraient apparemment dire aux forces de l’ordre d’appeler le siège social de GameStop s’ils ne sont pas convaincus que la boutique est “essentielle”.

Le détaillant réduit les heures d’ouverture des magasins, suspend les échanges jusqu’à la fin du mois et reporte les événements.

“En raison des produits que nous proposons qui permettent et améliorent l’expérience de nos clients dans le travail à domicile, nous pensons que GameStop est classé comme un détaillant essentiel et peut donc rester ouvert pendant cette période”, indique le mémo.

«Nous avons reçu des rapports d’autorités locales visitant des magasins pour tenter de forcer la fermeture malgré notre classification. Les directeurs de magasin sont autorisés à fournir le document lié ci-dessous à l’application de la loi si nécessaire. »

GameStop n’est pas exactement dans la meilleure forme financière et le potentiel de perte de revenus est probablement un énorme risque pour le géant de l’entreprise. Le vétérinaire de Nintendo Reggie Fils-Aimé a récemment rejoint le conseil d’administration de la société.

La pandémie de coronavirus a déjà eu un impact sur de nombreux événements dans l’espace des jeux, notamment E3 et GDC. Le détaillant britannique GAME reste ouvert pendant l’épidémie virale, et le personnel reçoit un désinfectant pour les mains et doit nettoyer régulièrement les surfaces.