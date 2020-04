Rapport: Gearbox brise les promesses de gros bonus pour le succès de Borderlands 3

Gearbox, le studio responsable de Borderlands 3, est de nouveau plongé dans la controverse. A cette occasion, plusieurs employés de l’entreprise ont indiqué que Randy Pitchford, PDG de Gearbox, ne leur accordera pas les primes de redevance qu’ils espéraient depuis longtemps pour le succès de Borderlands 3.

Dans ce cas, les employés ont mentionné que Gearbox leur avait promis des redevances avec jusqu’à six chiffres pour le succès retentissant de Borderlands 3, selon ce que plusieurs employés anonymes ont dit à Kotaku. Cependant, tout a changé hier lorsque Pitchford a mentionné que les boutiques de cadeaux subiraient des réductions substantielles attribuables à une production plus chère, la croissance de l’entreprise et les faibles ventes dans d’autres domaines.

Avec le jeu de base et le DLC qui est toujours en développement, l’ensemble du projet coûte 2K, Éditeur Boderlands 3, un montant approximatif de 140 millions de dollars. En vertu d’un accord entre 2K et Gearbox, le développeur ne recevrait pas de redevances tant que tous les coûts ne seraient pas couverts.

C’est le message que Gearbox a partagé avec Kotaku concernant cette situation:

«Borderlands 3 représente une valeur incroyable pour les joueurs et une réalisation incroyable pour l’équipe de Gearbox Software. Notre studio est dirigé par des talents et nous croyons fermement que tout le monde partage la rentabilité. Le talent de Gearbox aime participer à la médaille d’argent de nos jeux: le système de bonus de redevance le plus généreux d’AAA que nous connaissons. Depuis le début de cette émission, le talent Gearbox a gagné plus de 100 millions de dollars en primes de redevance au-delà de la rémunération traditionnelle.

Au cours de la dernière période de paie, les talents de Gearbox ont apprécié la nouvelle que Borderlands 3, ayant réalisé des revenus dépassant le plus gros investissement de la société dans un seul jeu vidéo, était officiellement devenu un jeu vidéo et un talent rentables. Boîte de vitesses participant au bonus de redevance. Le système a maintenant gagné son premier bonus de redevance sur ce gain. En outre, une mise à jour des prévisions a été donnée aux talents de Gearbox participant au bonus de redevance pour définir les attentes pour les prochains trimestres. Gearbox est une entreprise privée qui ne fait pas de déclarations prospectives au public, mais nous pratiquons la transparence au sein de notre propre famille. »

Malgré cette sortie, la réalité semble être différente. Lors de la réunion d’hier, Pitchford n’a pas attribué cette baisse des redevances à la crise économique causée par le coronavirus.. De même, il a dit qu’il espérait obtenir plus d’argent pour les employés avant 2K en redevances futures, et que ceux qui ne sont pas satisfaits de cette décision sont libres de démissionner.

Selon plusieurs employés et anciens employés de Gearbox, l’entreprise offre à ses employés des salaires inférieurs à la moyenne pour l’industrie du jeu vidéo. Pour compenser cela, l’étude offre une partie des bénéfices. Les redevances pour tous les jeux pour développeurs sont divisées en 60/40, 60% revenant à l’entreprise (et à ses propriétaires), tandis que 40% sont distribués aux employés sous forme de bonus trimestriels.

Cette controverse éclate, quelques mois après la fin du conflit entre Randy Pitchford et l’ancien avocat de Gearbox. Dans cette affaire juridique, Pitchford a été accusé d’avoir “secrètement gagné” 12 millions de dollars grâce aux redevances de l’entreprise, ce qui a bouleversé plus d’un employé de Gearbox, compte tenu en particulier de sa situation actuelle.

Via: Kotaku

