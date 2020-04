RAPPORT: Gearbox paie des bonus plus petits que promis

Gearbox Software est connu pour offrir à ses employés des bonus basés sur les performances de leurs jeux, ce qui peut parfois être une grande incitation. Avec la sortie de Borderlands 3, les développeurs devaient gagner des bonus importants, mais apparemment ils obtiennent moins que ce qui leur avait été promis.

Selon un rapport du journaliste Jason Schreier pour Kotaku, 6 sources proches de Gearbox ont révélé qu’une réunion avec le directeur général du studio, Randy Pitchford, s’est tenue il y a quelques jours, dans laquelle le sujet de des obligations, qui ont déjà commencé à être distribuées, mais qui seront plus petites que prévu.

Selon le rapport, Gearbox propose des redevances qui sont distribuées dans un modèle 60/40; 60% du montant revient au développeur et à ses propriétaires, tandis que 40% est remis aux travailleurs sous forme de primes trimestrielles.

Les bonus de profit ont été plus petits

Cependant, ces dernières années, les bonus ont été inférieurs (en partie grâce au lancement de jeux qui n’ont pas bien fonctionné, tels que Battleborn et Aliens: Colonial Marines. Le temps précédent devait revenir en 2020.

Mais apparemment, ce n’était pas le cas, selon les informations des informateurs, qui indiquent que la société leur avait promis des bonus «à 6 chiffres» après le lancement de Borderlands 3; Plus il y avait d’ancienneté dans l’entreprise, plus les primes seraient élevées, ce qui motiverait même les travailleurs à travailler de longues heures.

Il y a eu un changement de plans dans les bonus de vente Borderlands 3

Ce sera à cause de la croissance de l’entreprise et le jeu s’est avéré plus cher qu’ils ne le pensaient, donc les bénéfices étaient inférieurs et les bonus promis ne seraient pas remplis, malgré le fait que Borderlands 3 se soit très bien vendu.

Un autre détail rapporté par les sources présentes à la rencontre avec Pitchford, c’est qu’avant de commencer à percevoir les redevances de 2K, elles auraient dû récupérer non seulement les frais de développement du titre (environ 95 MDD), mais aussi le les dépenses pour tout le contenu téléchargeable (environ 140 $ MDD au total).

Compte tenu de cette situation, Kotaku a contacté Gearbox Software, qui a répondu par une déclaration dans laquelle il mentionne qu’ils ont «le système de bonus de profit le plus généreux» dans les productions triple-A et que depuis sa création, il a déjà généré plus de 100 $ MDD en droits d’auteur et que ceux appartenant à Borderlands 3 viennent de commencer à être distribués.

Exode des salariés attendu

Comme nous l’avons mentionné, cependant, les développeurs ne sont pas satisfaits des quantités, car elles sont beaucoup plus faibles, à un point tel que beaucoup devraient quitter Gearbox. A cela s’ajoute que la gestion des finances du développeur a donné matière à discussion. L’un des cas les plus marquants a été celui où l’on a appris que le directeur général de l’étude avait accepté une prime de 12 $ MDD.

De même, le rapport indique que 2 sources mentionnent que Gearbox, jusqu’à présent une entreprise privée, envisage de devenir publique.

Que pensez-vous de toute cette affaire? Pensez-vous que le modèle de participation aux bénéfices de l’entreprise est l’un des plus généreux? Dites-le nous dans les commentaires.

Apparemment, Gearbox Software continuera d’exploiter la franchise, car des rumeurs indiquent qu’un nouvel épisode de Tales from the Borderlands est en cours. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Gearbox en consultant cette page.

