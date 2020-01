Rapport: Kickstarters de jeux vidéo a rapporté 16,3 millions de dollars en 2019

La catégorie des jeux vidéo sur le site de crowdfunding Kickstarter a connu une croissance marginale l’année dernière.

C’est selon Thomas Bidaux d’Ico Partners (photo), qui écrit que les campagnes de jeux vidéo ont rapporté 16287257 $ en 2019, une augmentation de 3% par rapport aux 15,9 millions de dollars de l’année précédente.

Le nombre de Kickstarters de jeux vidéo a en fait diminué d’une année sur l’autre, avec 1 428 campagnes sur la plate-forme en 2019, une baisse sur les 1 501 qui ont eu lieu en 2018. Le nombre de projets qui ont effectivement atteint leurs objectifs de financement a augmenté en glissement annuel de 352 à 380 l’année dernière. Pendant ce temps, les jeux vidéo Kickstarters ont majoritairement augmenté de moins de 10 000 $, avec 182 projets débarquant dans cette catégorie. 132 projets ont permis de recueillir entre 10 000 $ et 50 000 $, tandis que 41 ont réalisé entre 50 000 $ et 100 000 $. 19 ont fait entre 100 000 $ et 500 000 $ et six autres ont fait plus de 500 000 $.

Sans surprise, la majorité des dons ont été faits en dollars américains, les euros venant en deuxième position, les dollars canadiens en troisième et la livre sterling en quatrième. Le courant britannique a en fait connu une augmentation massive en glissement annuel, plus du double des dons en argent entre 2018 et 2019.

L’analyse complète peut être trouvée ici.