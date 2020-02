RAPPORT: La Battle Royale de Call of Duty sera gratuite et arrivera très bientôt

Il y a des rumeurs depuis de nombreux mois que Call of Duty: Modern Warfare, le dernier épisode de Call of Duty, aura un mode Battle Royale. Maintenant, de nouvelles informations garantissent qu’il ne reste que des semaines et qu’il disposera d’un modèle gratuit. Cela signifie qu’il sera disponible pour tous les propriétaires d’une PlayStation 4, Xbox One ou PC.

Selon les informations de VGC.com, Warzone, la Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare sera publiée en tant que produit individuel qui comportera un modèle de monétisation gratuit. Cela signifie qu’il atteindra les magasins numériques de PlayStation 4, Xbox One et PC afin que tout le monde puisse le télécharger. Il convient de mentionner que la version individuelle de Warzone devrait offrir une option d’achat d’une mise à jour pour obtenir la version complète de Modern Warfare.

Mais quand Warzone arrivera-t-il dans Call of Duty: Modern Warfare? Selon la source, la Battle Royale est très proche des débuts, mais il reste encore des semaines à ouvrir. Étant donné que les mises à jour de Call of Duty arrivent généralement le mardi, le 10 mars est positionné comme la date la plus possible pour la première de Warzone. Cela dit, il est également possible que le mode Battle Royale pour le jeu de tir à la première personne soit retardé.

La source indique que l’intention d’Activision avec Warzone est de servir de pont qui emmène plus de personnes vers l’écosystème Call of Duty. De cette façon, ils auraient plus de clients à monétiser à long terme en les gardant accrochés aux différentes mises à jour gratuites et au contenu payant. En outre, il espère qu’avec cela, plus de gens décideront de revenir aux livraisons principales ou de devenir fans. Quelque chose comme ce que Call of Duty: Mobile réalise dans le monde d’iOS et d’Android.

Un autre point important est que les médias qui rapportent l’information indiquent que le plan de promotion de Warzone commencera cette semaine. Si tel est le cas, Battle Royale pour Call of Duty: Modern Warfare sera révélé au cours des prochains jours.

Que pensez-vous de ce rapport? Allez-vous essayer Warzone s’il fait ses débuts en tant que projet indépendant et gratuit? Dites-le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.

