RAPPORT: La contingence du coronavirus retarderait les débuts sur PlayStation 5 et Xbox Series X

La récente épidémie de coronavirus dans diverses parties du monde a généré une grande menace qui a eu un impact sur l’industrie du jeu vidéo. En effet, la Chine, l’endroit le plus touché au monde, est un élément fondamental de la chaîne de fabrication des consoles et du matériel en général. Nous sommes à la veille de l’arrivée des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, mais avant les épidémies du coronavirus, l’attente pour en profiter pourrait être plus longue.

De nombreuses entreprises technologiques ont des processus de fabrication situés en Chine. Foxconn est l’une des chaînes qui fournissent la force de travail pour fabriquer des consoles et des rapports récents indiquent que plusieurs travailleurs sont envoyés en quarantaine. “La situation [del coronavirus] en Chine, cela pourrait affecter le calendrier de production », a déclaré un responsable de la chaîne d’approvisionnement à Nikkei Asian Review.

Cela affecterait non seulement la production du nouvel iPhone, mais également les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X, compte tenu du fait que c’est dans ce pays que ces systèmes ou leurs composants sont fabriqués. En conséquence, Microsoft et Sony n’auraient d’autre choix que de retarder le lancement de leurs nouvelles plates-formes ou même de distribuer un plus petit nombre d’unités. En plus d’affecter les consoles, les jeux qui débuteraient avec eux pourraient être retardés.

«Le secteur des jeux vidéo fabrique actuellement, ou commence à faire, un changement de génération de produit unique dans plusieurs années [programado] pour la saison des vacances 2020 », a déclaré Jefferies Group (via Business Insider by Pulse Live), qui a averti que si les arrêts dépassaient environ 1 mois, les calendriers de sortie du jeu seraient reportés, tandis que de nouvelles consoles seraient susceptibles de souffrir de problèmes d’approvisionnement en composants.

Des chiffres récents sur les flambées de coronavirus indiquent que jusqu’à 5 heures du matin, le 5 février, 28 018 cas confirmés de coronavirus sont connus en Chine, tandis que 24 702 autres suspects sont suspectés, et le nombre de morts a déjà atteint 563 personnes, selon Video Games Chronique

Que pensez-vous de toute cette situation d’intérêt mondial? Comment pensez-vous que la situation évolue au cours des prochains mois? Pensez-vous que le lancement des nouvelles consoles sera retardé? Dites-le nous dans les commentaires.

La meilleure recommandation en Chine est de ne pas sortir et pour y parvenir, les utilisateurs de ce pays ont réussi à télécharger un jeu pornographique gratuit. D’un autre côté, cette situation a tellement suscité l’intérêt de la communauté des joueurs que beaucoup ont téléchargé un jeu sur les pandémies.

Toute cette menace pour la santé mondiale a également eu un impact négatif sur les événements de jeux vidéo et même Nintendo s’est déjà excusé pour des problèmes d’approvisionnement pour Nintendo Switch dans les pays de l’Est et aujourd’hui, il a été confirmé que The Outer Worlds pour cette console arrivera encore plus tard que prévu.

Nous vous tiendrons informés à ce sujet; En attendant, nous vous invitons à consulter plus d’informations à ce sujet sur cette page.

