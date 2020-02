Rapport: le coronavirus pourrait entraîner une pénurie de commutateurs

Des rapports ont révélé que nous pouvions voir un retard sur l’importation de la Nintendo Switch, en raison du Coronavirus et des pénuries de matériel.

Le Coronavirus a retardé la version Nintendo Switch de The Outer Worlds, et il semble maintenant que le Coronavirus pourrait avoir un impact sur l’expédition des consoles Switch de Chine au Japon. Comme un nouveau rapport a été publié indiquant qu’en raison des pénuries de coronavirus et de matériel, les marchés nord-américains et européens pourraient être affectés par des pénuries de commutateurs dans les mois suivants.

Selon des sources de Bloomberg, qui connaissent la chaîne d’approvisionnement, ont mentionné qu’en raison du Coronavirus, qui conduit à la fermeture d’entreprises, pour essayer d’arrêter la propagation du virus. Aura un impact sur l’importation du Switch dès avril.

“Nous ne voyons actuellement aucun impact majeur sur l’envoi aux États-Unis, mais nous resterons vigilants et prendrons des mesures si nécessaire”, a déclaré un porte-parole de Nintendo dans un communiqué. “Il est possible que l’approvisionnement soit affecté par le virus s’il se répand et se prolonge.”

Avec Animal Crossing au coin de la rue, ce qui entraînera une énorme augmentation des ventes de Switch, cela ne semble pas bon pour Nintendo. Quoi qu’il en soit, faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

Vous avez une astuce? Email [email protected]

N’oubliez pas d’aimer la page Facebook de DGR! Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne Youtube ici!

Plus: Antony Newman – Le co-directeur du jeu dit que Last of Us II «redéfinira le Triple-A en 2020»

Plus: Prise en charge de Stadia 4K pour les navigateurs Chrome