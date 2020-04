RAPPORT: Le prochain Call of Duty pourrait s’appeler Call of Duty: Vietnam

Jusqu’à présent, il n’y a pas de détails officiels sur le prochain épisode de Call of Duty et la situation mondiale pourrait nous amener à continuer comme ça pendant longtemps. Cependant, plusieurs rapports nous disent à quoi s’attendre. L’un d’eux garantit que le prochain épisode de la populaire série FPS pourrait s’appeler Call of Duty: Vietnam.

Call of Duty: Modern Warfare – disponible sur Amazon et Green Man Gaming

Selon des informations de Jason Schreier, l’un des journalistes les plus reconnus du monde du jeu, ses sources indiquent que le prochain Call of Duty pourrait s’appeler Call of Duty: Vietnam. Comme son nom l’indique – et d’autres rapports l’ont déjà affirmé – il s’agirait d’un FPS qui aurait lieu pendant la guerre du Vietnam et la guerre froide.

Il convient de mentionner que, contrairement à ce que d’autres sources indiquent, Schreier ne pense pas que le prochain Call of Duty sera un redémarrage de la sous-série Black Ops. Cela dit, ses sources indiquent qu’il fera partie de cette série populaire du monde de Call of Duty.

Je ne suis pas un COD, donc je ne sais rien de tous les manigances des traditions ni de ce que cela signifie vraiment d’être un jeu Black Ops, mais un titre que j’ai entendu dire à quelques reprises est simplement «COD: Vietnam. ” Pour autant que je sache, cela fait partie de la série Black ops? Pas sûr – Jason Schreier (@jasonschreier) 21 avril 2020

Quand arrivera le prochain Call of Duty?

Comme vous le savez, le monde traverse une situation compliquée à cause du coronavirus (COVID-19). C’est pourquoi, bien que Call of Duty soit une série annuelle, beaucoup pensent qu’il est possible qu’elle soit retardée.

Qu’en dit Jason Shcreier? Le journaliste a indiqué que, comme il le sait, le prochain Call of Duty prévoit toujours de faire ses débuts à l’automne 2020. Cependant, il a reconnu que la situation était compliquée, de sorte que les choses pouvaient changer à tout moment.

Et vous, qu’attendez-vous du prochain Call of Duty? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Call of Duty.

Source

.