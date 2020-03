Rapport: l’ESA s’apprête à annuler l’E3 2020

11 mars 2020-08: 52

L’E3 de cette année devrait être annulé.

C’est selon diverses sources de l’industrie qui se sont entretenues avec des journalistes, dont Ars Technica, qui ont déclaré que le salon de Los Angeles devait être reporté dans un proche avenir. Certains ont déclaré que l’organisateur, l’organisme américain de commerce des jeux vidéo, Entertainment Software Association (ESA), allait annuler l’annulation de l’émission à 9h30 PST.

Cette décision est due à la propagation continue du coronavirus COVID-19, l’ESA ayant déclaré précédemment que l’E3 était toujours en cours et qu’il “surveillait et évaluait la situation quotidiennement” après que la Californie a déclaré l’état d’urgence.

La pression était déjà exercée pour que l’ESA livre au salon de cette année. E3 a perdu de son importance au fil des ans avec un nombre croissant d’éditeurs de renom apparaissant maintenant au salon de Los Angeles. L’organisme professionnel avait promis qu’il “ferait bouger les choses” avec le salon de cette année, faisant appel à des talents de l’industrie comme Iam8bit pour aider à organiser l’expérience du salon. Cette société s’est retirée du salon ces derniers jours.

L’E3 serait le dernier d’une longue série d’événements qui ont été supprimés en raison de l’épidémie de coronavirus. GDC a déjà été supprimé, tout comme Eve Fanfest. Mojang a annoncé que le festival Minecraft n’aurait pas lieu non plus.

